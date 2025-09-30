Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha de estreno: comenzará en febrero de 2026, según adelantó el conductor Santiago del Moro durante la gala de los Premios Martín Fierro 2025. Sin embargo, el día exacto aún no fue confirmado.

Se trata de la nueva edición del reality que Santiago del Moro promete que tendrá muchas diferencias con las versiones anteriores. Este programa reunirá a participantes famosos y no famosos y tendrá algunas novedades en su formato, además de convivir durante el tiempo del Mundial de Fútbol 2026.

Santiago Del Moro Anunció Que En Febrero Vuelve #GranHermano Generación Dorada

Cuándo comienza Gran Hermano Generación Dorada

La nueva edición de Gran Hermano, en esta ocasión bajo el nombre “Generación Dorada”, se dará en febrero de 2026. Santiago del Moro lo anunció y aseguró que se trataría de una edición especial: “Les quería contar esto. Vuelve distinto, renovado, GH, generación dorada. Ahí tenés Gran Germano, Generación Dorada en febrero 2026 por Telefé”.

“Vamos a convivir un tiempo con el mundial, ¿no?“, finalizó preguntando a los asistentes de la gala.

Cuándo vuelve Gran Hermano

El conductor del reality se encontraba presentando los premios Martín Fierro 2025, donde hizo pasar a los premiados y realizó el aviso sobre el futuro de Gran Hermano.

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2025

La noche del lunes 29 de septiembre se celebró la entrega de los Premios Martín Fierro a la TV 2025, evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para distinguir los trabajos más destacados de la televisión argentina del último año. La ceremonia fue transmitida por Telefe y contó con la conducción de Santiago del Moro, quien se consagró como el gran triunfador de la jornada al obtener varias estatuillas, incluyendo la máxima distinción: el Martín Fierro de Oro.

En otras palabras, del Moro se presentó a sí mismo como el ganador del premio Oro.

Santiago del Moro ganó el Martín Fierro De Oro 2025

El momento de la premiación fue una gran sorpresa, ya que el propio Del Moro fue quien abrió el sobre y leyó el nombre del ganador de esta edición. Al descubrir que era él, gritó de emoción y se conmovió hasta las lágrimas. Previamente, esa noche, ya había ganado el premio a Mejor labor en conducción masculina y su programa, Gran Hermano, había sido reconocido como el Mejor reality.

Todos los ganadores de los Martín Fierro 2025

Martín Fierro de Oro

Santiago del Moro

Premio especial: Leyenda de la televisión

Mirtha Legrand

Gran homenaje a Mirtha Legrand - Martin Fierro 2025

Premio especial: Minuto de Oro (al mayor pico de rating)

Final de la Copa América

Mejor ficción

Margarita (Telefe)

Mejor programa de interés general

Susana Giménez (Telefe)

Ceremonia de entrega de premios Martín Fierro 2025 Captura

Mejor reality

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Mejor noticiero diurno

El noticiero de la gente (Telefe)

Mejor labor en conducción femenina

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Mejor labor en conducción masculina

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Mejor programa deportivo

Copa América (Telefe)

Mejores jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Mejor magazine

DDM (América)

Mejor actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo ganó el Martín Fierro a Mejor actriz protagonista de ficción por su trabajo en Margarita Prensa Telefe

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor protagonista en ficción

Gabriel Goity, por El encargado (Eltrece)

Mejor actriz de reparto

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor de reparto

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Revelación

LOLA ABRALDES: revelacion - Martin Fierro 2025

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mejor dirección

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (Eltrece)

Mejor autor/guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Mejor labor humorística

Peto Menahem, por La noche perfecta (Eltrece)

Mejor director de no ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)

Mejor noticiero nocturno

Telenoche (Eltrece)

Mejor labor periodística masculina

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Mejor labor periodística femenina

Romina Manguel, por Opinión Pública (Elnueve)

Mejor panelista

David Kavlin, por Todas las tardes (Elnueve)

Mejor cronista/movilero

Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)

Mejor programa humorístico/de actualidad

Pasó en América (América TV)

Mejor programa de entretenimientos

Ahora caigo (Eltrece)

Mejor programa periodístico

LAM ganó el Martín Fierro a Mejor programa periodístico Captura

LAM (América TV)

Mejor big show

Bake Off Famosos (Telefe)

Mejor programa cultural/educativo

Argentina de película (América TV)

Mejor programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

Mejor producción integral

Telenueve Central (Elnueve)

Mejor programa musical

Planeta 9 (Elnueve)

Mejor programa de viajes/turismo

Resto del mundo (Eltrece)

Mejor programa de gastronomía

¡Qué mañana! (Elnueve)

Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Mejor aviso publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)