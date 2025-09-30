Cuándo comienza Gran Hermano Generación Dorada
La nueva edición del reality tendrá lugar a principios del año que viene; quiénes ganaron en los premios Martín Fierro 2025
- 4 minutos de lectura'
Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha de estreno: comenzará en febrero de 2026, según adelantó el conductor Santiago del Moro durante la gala de los Premios Martín Fierro 2025. Sin embargo, el día exacto aún no fue confirmado.
Se trata de la nueva edición del reality que Santiago del Moro promete que tendrá muchas diferencias con las versiones anteriores. Este programa reunirá a participantes famosos y no famosos y tendrá algunas novedades en su formato, además de convivir durante el tiempo del Mundial de Fútbol 2026.
Cuándo comienza Gran Hermano Generación Dorada
La nueva edición de Gran Hermano, en esta ocasión bajo el nombre “Generación Dorada”, se dará en febrero de 2026. Santiago del Moro lo anunció y aseguró que se trataría de una edición especial: “Les quería contar esto. Vuelve distinto, renovado, GH, generación dorada. Ahí tenés Gran Germano, Generación Dorada en febrero 2026 por Telefé”.
“Vamos a convivir un tiempo con el mundial, ¿no?“, finalizó preguntando a los asistentes de la gala.
El conductor del reality se encontraba presentando los premios Martín Fierro 2025, donde hizo pasar a los premiados y realizó el aviso sobre el futuro de Gran Hermano.
Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2025
La noche del lunes 29 de septiembre se celebró la entrega de los Premios Martín Fierro a la TV 2025, evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para distinguir los trabajos más destacados de la televisión argentina del último año. La ceremonia fue transmitida por Telefe y contó con la conducción de Santiago del Moro, quien se consagró como el gran triunfador de la jornada al obtener varias estatuillas, incluyendo la máxima distinción: el Martín Fierro de Oro.
En otras palabras, del Moro se presentó a sí mismo como el ganador del premio Oro.
El momento de la premiación fue una gran sorpresa, ya que el propio Del Moro fue quien abrió el sobre y leyó el nombre del ganador de esta edición. Al descubrir que era él, gritó de emoción y se conmovió hasta las lágrimas. Previamente, esa noche, ya había ganado el premio a Mejor labor en conducción masculina y su programa, Gran Hermano, había sido reconocido como el Mejor reality.
Todos los ganadores de los Martín Fierro 2025
Martín Fierro de Oro
Santiago del Moro
Premio especial: Leyenda de la televisión
Mirtha Legrand
Premio especial: Minuto de Oro (al mayor pico de rating)
Final de la Copa América
Mejor ficción
Margarita (Telefe)
Mejor programa de interés general
Susana Giménez (Telefe)
Mejor reality
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Mejor noticiero diurno
El noticiero de la gente (Telefe)
Mejor labor en conducción femenina
Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
Mejor labor en conducción masculina
Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
Mejor programa deportivo
Copa América (Telefe)
Mejores jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
Mejor magazine
DDM (América)
Mejor actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor protagonista en ficción
Gabriel Goity, por El encargado (Eltrece)
Mejor actriz de reparto
Julia Calvo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor de reparto
Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Revelación
Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
Mejor dirección
Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (Eltrece)
Mejor autor/guionista
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Mejor labor humorística
Peto Menahem, por La noche perfecta (Eltrece)
Mejor director de no ficción
Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)
Mejor noticiero nocturno
Telenoche (Eltrece)
Mejor labor periodística masculina
Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
Mejor labor periodística femenina
Romina Manguel, por Opinión Pública (Elnueve)
Mejor panelista
David Kavlin, por Todas las tardes (Elnueve)
Mejor cronista/movilero
Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)
Mejor programa humorístico/de actualidad
Pasó en América (América TV)
Mejor programa de entretenimientos
Ahora caigo (Eltrece)
Mejor programa periodístico
LAM (América TV)
Mejor big show
Bake Off Famosos (Telefe)
Mejor programa cultural/educativo
Argentina de película (América TV)
Mejor programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
Mejor producción integral
Telenueve Central (Elnueve)
Mejor programa musical
Planeta 9 (Elnueve)
Mejor programa de viajes/turismo
Resto del mundo (Eltrece)
Mejor programa de gastronomía
¡Qué mañana! (Elnueve)
Mejor branded content
El gran bartender (Telefe)
Mejor aviso publicitario
“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)