Quien ganó el Martín Fierro de Oro 2025
El mismo conductor de la entrega de premios de APTRA fue quien se llevó la estatuilla más importante de la noche; a continuación, la lista de ganadores
En la noche del lunes 29 de septiembre se llevaron a cabo los Premios Martín Fierro a la TV 2025. Se trata de la entrega de premiación que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para reconocer a los mejores trabajos televisivos del último año. Se emitió a través de Telefe y estuvo a cargo de la conducción Santiago del Moro, quien fue el máximo ganador de la noche porque obtuvo varias estatuillas, entre ellas la más codiciada: el Martín Fierro de Oro.
El galardón que se entrega desde 1992 es un reconocimiento honorífico a una figura o producción destacada en la televisión argentina. Es considerado “el mejor entre los mejores” y se entrega al final de la ceremonia de los Premios Martín Fierro, sin nominados previos para este premio en particular. Al otorgar este premio al conductor, se reconoce su destacada trayectoria y labor en televisión argentina, donde ha conducido programas exitosos como Gran Hermano y MasterChef Celebrity Argentina.
Esto fue una gran sorpresa para todos porque el mismo del Moro fue quien abrió el sobre y leyó en voz alta quién era ganador de esta edición. Luego, gritó ante la novedad y se emocionó hasta las lágrimas. Cabe recordar que a esa altura de la noche ya se había llevado el galardón a Mejor labor en conducción masculina y Gran Hermano fue coronado como el Mejor reality.
Después de recibir la estatuilla de manos de Rodolfo Barili, dio un discurso de aceptación del premio. “Hace un par de años me decían: ‘Te lo podés llevar. Te lo llevás´. Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí cuando todo el mundo te dice ´no podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar´”, reflexionó.
A su vez, el conductor de Gran Hermano agradeció a quienes lo inspiraron, a quienes confiaron en él, a quienes demostró con trabajo que “todo se puede”. “Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”, reconoció. Y concluyó con entusiasmo: “Gracias Aptra y aguante la televisión, carajo. Viva Argentina, los amo”.
Todos los ganadores de los Martín Fierro 2025
Martín Fierro de Oro
Santiago del Moro
Premio especial: Leyenda de la televisión
Mirtha Legrand
Premio especial: Minuto de Oro (al mayor pico de rating)
Final de la Copa América
Mejor ficción
Margarita (Telefe)
Mejor programa de interés general
Susana Giménez (Telefe)
Mejor reality
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Mejor noticiero diurno
El noticiero de la gente (Telefe)
Mejor labor en conducción femenina
Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
Mejor labor en conducción masculina
Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
Mejor programa deportivo
Copa América (Telefe)
Mejores jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
Mejor magazine
DDM (América)
Mejor actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor protagonista en ficción
Gabriel Goity, por El encargado (Eltrece)
Mejor actriz de reparto
Julia Calvo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor de reparto
Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Revelación
Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
Mejor dirección
Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (Eltrece)
Mejor autor/guionista
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Mejor labor humorística
Peto Menahem, por La noche perfecta (Eltrece)
Mejor director de no ficción
Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)
Mejor noticiero nocturno
Telenoche (Eltrece)
Mejor labor periodística masculina
Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
Mejor labor periodística femenina
Romina Manguel, por Opinión Pública (Elnueve)
Mejor panelista
David Kavlin, por Todas las tardes (Elnueve)
Mejor cronista/movilero
Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)
Mejor programa humorístico/de actualidad
Pasó en América (América TV)
Mejor programa de entretenimientos
Ahora caigo (Eltrece)
Mejor programa periodístico
LAM (América TV)
Mejor big show
Bake Off Famosos (Telefe)
Mejor programa cultural/educativo
Argentina de película (América TV)
Mejor programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
Mejor producción integral
Telenueve Central (Elnueve)
Mejor programa musical
Planeta 9 (Elnueve)
Mejor programa de viajes/turismo
Resto del mundo (Eltrece)
Mejor programa de gastronomía
¡Qué mañana! (Elnueve)
Mejor branded content
El gran bartender (Telefe)
Mejor aviso publicitario
“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)
