Quien ganó el Martín Fierro de Oro 2025

En la noche del lunes 29 de septiembre se llevaron a cabo los Premios Martín Fierro a la TV 2025. Se trata de la entrega de premiación que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para reconocer a los mejores trabajos televisivos del último año. Se emitió a través de Telefe y estuvo a cargo de la conducción Santiago del Moro, quien fue el máximo ganador de la noche porque obtuvo varias estatuillas, entre ellas la más codiciada: el Martín Fierro de Oro.

El galardón que se entrega desde 1992 es un reconocimiento honorífico a una figura o producción destacada en la televisión argentina. Es considerado “el mejor entre los mejores” y se entrega al final de la ceremonia de los Premios Martín Fierro, sin nominados previos para este premio en particular. Al otorgar este premio al conductor, se reconoce su destacada trayectoria y labor en televisión argentina, donde ha conducido programas exitosos como Gran Hermano y MasterChef Celebrity Argentina.

Santiago del Moro ganó el Martín Fierro De Oro 2025

Esto fue una gran sorpresa para todos porque el mismo del Moro fue quien abrió el sobre y leyó en voz alta quién era ganador de esta edición. Luego, gritó ante la novedad y se emocionó hasta las lágrimas. Cabe recordar que a esa altura de la noche ya se había llevado el galardón a Mejor labor en conducción masculina y Gran Hermano fue coronado como el Mejor reality.

Después de recibir la estatuilla de manos de Rodolfo Barili, dio un discurso de aceptación del premio. “Hace un par de años me decían: ‘Te lo podés llevar. Te lo llevás´. Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí cuando todo el mundo te dice ´no podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar´”, reflexionó.

A su vez, el conductor de Gran Hermano agradeció a quienes lo inspiraron, a quienes confiaron en él, a quienes demostró con trabajo que “todo se puede”. “Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”, reconoció. Y concluyó con entusiasmo: “Gracias Aptra y aguante la televisión, carajo. Viva Argentina, los amo”.

Todos los ganadores de los Martín Fierro 2025

Martín Fierro de Oro

Santiago del Moro

Premio especial: Leyenda de la televisión

Mirtha Legrand

Gran homenaje a Mirtha Legrand - Martin Fierro 2025

Premio especial: Minuto de Oro (al mayor pico de rating)

Final de la Copa América

Mejor ficción

Margarita (Telefe)

Mejor programa de interés general

Susana Giménez (Telefe)

Ceremonia de entrega de premios Martín Fierro 2025 Captura

Mejor reality

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Mejor noticiero diurno

El noticiero de la gente (Telefe)

Mejor labor en conducción femenina

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Mejor labor en conducción masculina

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Mejor programa deportivo

Copa América (Telefe)

Mejores jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Mejor magazine

DDM (América)

Mejor actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo ganó el Martín Fierro a Mejor actriz protagonista de ficción por su trabajo en Margarita Prensa Telefe

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor protagonista en ficción

Gabriel Goity, por El encargado (Eltrece)

Mejor actriz de reparto

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor de reparto

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Revelación

LOLA ABRALDES: revelacion - Martin Fierro 2025

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mejor dirección

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (Eltrece)

Mejor autor/guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Mejor labor humorística

Peto Menahem, por La noche perfecta (Eltrece)

Mejor director de no ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)

Mejor noticiero nocturno

Telenoche (Eltrece)

Mejor labor periodística masculina

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Mejor labor periodística femenina

Romina Manguel, por Opinión Pública (Elnueve)

Mejor panelista

David Kavlin, por Todas las tardes (Elnueve)

Mejor cronista/movilero

Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)

Mejor programa humorístico/de actualidad

Pasó en América (América TV)

Mejor programa de entretenimientos

Ahora caigo (Eltrece)

Mejor programa periodístico

LAM ganó el Martín Fierro a Mejor programa periodístico Captura

LAM (América TV)

Mejor big show

Bake Off Famosos (Telefe)

Mejor programa cultural/educativo

Argentina de película (América TV)

Mejor programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

Mejor producción integral

Telenueve Central (Elnueve)

Mejor programa musical

Planeta 9 (Elnueve)

Mejor programa de viajes/turismo

Resto del mundo (Eltrece)

Mejor programa de gastronomía

¡Qué mañana! (Elnueve)

Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Mejor aviso publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)