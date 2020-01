Gladys Florimonte en Quién quiere ser millonario.

En televisión, los nervios le pueden jugar una mala pasada a cualquiera. No importa si se trata de una persona desconocida que nunca pisó un estudio, o si es una de las comediantes más brillantes de la Argentina.

Gladys Florimonte pasó por Quién quiere ser millonario, con tanto éxito como suerte. La actriz -que participó junto a su amiga Gabriela- arrancó con el pie izquierdo, literalmente hablando. Antes de comenzar la grabación no vio un escalón del decorado y se cayó. Como conocedora del teatro, entendió el traspié como una señal de buena suerte, lo mismo que vestirse de rojo.

Gladys no cree solamente en la suerte, también es una persona muy religiosa, tanto como para invertir el premio del programa en viajar a México para agradecerle a la Virgen de Guadalupe: "No soy devota, pero tengo hecha una promesa. Me dio la posibilidad de tener una casa. No llegaba con el dinero, y le pedí a la virgen, que estaba en esa casa. La dueña me dijo: 'Pedíselo que te lo va a conseguir'. Y tenía razón".

Santiago le recomendó que también le pidiera a la virgen para que le fuera bien en el juego, y no podría haber tenido más razón. Desde las primeras preguntas (las más sencillas) Florimonte fue un mar de dudas, disipadas gracias a las intervenciones de su amiga. Ya en la pregunta de los 30 mil pesos (la cuarta de las 15 totales), "¿Cuál es el nombre del actor que protagonizó la serie de televisión Ladrón sin destino?", estuvo a punto de quedar eliminada, pero siguió adelante gracias a gastar dos comodines.

Entre intuiciones, incertidumbre y bromas, Gladys se tomó unos minutos para hablar en serio sobre la posibilidad de ser madre: "Hubo una época en que me hubiera gustado ser madre, pero ahora ya no. Además, para adoptar a una criatura tenés que estar con los pies bien sobre la tierra. Tengo una perrita que es como si fuese mi hija, y es una responsabilidad muy grande. Imaginate lo que sería con una criatura. Me gustan los chiquitos, pero de los demás".

El juego fue avanzando, pero cuesta arriba. Hay que decir que eso permitió que cada respuesta correcta se festejara casi como la final de un mundial. Las vacilaciones aumentaron y llegaron a su punto máximo con la pregunta: "Aproximadamente cuántos millones de personas visitaron el Museo del Louvre en París, Francia, durante el año 2018". Después de intentar todo tipo de elucubraciones sin resultado, Gladys cortó por lo sano. Poniendo el dedo en la pantalla dijo: "A ver: Ta te Ti, suerte para mí, sino será para ti será para mí. Ta Te Ti. ¡10,2 millones, última palabra!". Las carcajadas de la tribuna se convirtieron en aplausos de admiración cuando Del Moro dijo: "Es correcta".

Así, la suerte hizo que Gladys y Gabriela llegaran a los 300 mil pesos, monto que le permitirá a la estrella cumplir su promesa.