Mauro Giallombardo en Quién quiere ser millonario.

"Fue el destino que la encuentre a ella en una situación que pasó de ser un cuento de terror, a un cuento de hadas". La emoción de Mauro Giallombardo al hablar de su novia Valentina es la síntesis perfecta de una historia de amor digna de una película, en la que Quién quiere ser millonario fue el broche de oro.

El sueño de Mauro de ser un corredor de autos se le cumplió cuando todavía era muy joven, "empecé a correr en karting a los 8 años. Después debuté en las fórmulas, y a los 18 empecé a correr en los autos grandes".

Cuando todavía era adolescente su nombre comenzó a hacerse familiar entre los aficionados al automovilismo, y directamente revalidó sus medallas cuando a los 21 años se convirtió "en uno de los campeones más jóvenes del Turismo Carretera".

El sueño profesional del participante terminó el 13 de agosto de 2017, cuando yendo a esquiar chocó en Bariloche: "Iba por la ruta 40 y choqué de frente contra un colectivo. Tuve un traumatismo de cráneo y estuve casi un mes en coma. Los médicos decían que era mucho más probable que muera a que viva".

Tuvieron que hacerle una operación donde básicamente le reconstruyeron el cráneo, y después llegó la rehabilitación que todavía realiza para poder recuperarse de la hemiparesia que le dejó el lado derecho del cuerpo semi paralizado. Pero lo que no sabía Mauro es que en ese momento donde todo era negro, aparecería alguien que le devolvería las ganas de vivir.

Valentina acompañaba al papá que también había tenido un accidente. "No lo conocía -cuenta ella- pero me pareció lindo. Lo miré varios días hasta que me animé a encararlo". Desde ese momento no se separaron nunca más: "Gran parte de mi recuperación tiene que ver con ella, que está al lado mío todos los días. Era impensado que una persona pueda encontrar el amor de su vida en un hospital, bajo la situación que estaba yo. Cuando empezamos a salir ella me llevaba a pasear en silla de ruedas. Hoy me volvió la alegría a la vida, porque había sido el momento más triste que me había tocado vivir".

Así quedó el auto luego del accidente del piloto de TC. Fuente: Archivo

La historia de amor de Valentina y Mauro escribió un capítulo más con Santiago del Moro como testigo, porque el corredor sacó de su bolsillo un anillo y le pidió casamiento en medio del programa: "Quiero decirte algo que no me animé a decir un montón de veces. Quiero que te cases conmigo, te amo". Así Mauro cerró un episodio tremendo de su vida, para abrir uno nuevo donde lo espera una ceremonia, y al decir de la pareja "dos o tres hijos, todavía no nos ponemos de acuerdo". Ah, y un premio de 180 mil pesos, que hoy es lo menos importante.

