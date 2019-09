Quiénes son las chicas trans de Pequeña Victoria

Las actrices de la exitosa tira de Telefe pasaron por el living de Cortá por Lozano para contar sus historias de vida Crédito: Captura de pantalla

21 de septiembre de 2019 • 20:28

En la ficción de Pequeña Victoria, la exitosa tira de Telefe, se muestra la vida de un grupo de chicas trans que habitan en Casa Diana, una suerte de refugio y espacio de pertenencia. Son las amigas de Emma, personaje que interpreta Mariana Genesio Peña. Sofí, Julia, Romina y Payuca estuvieron en Cortá por Lozano, donde la conductora Verónica Lozano, intentó indagar en sus vidas.

"No podemos creer lo que nos está pasando. Es algo que siempre soñamos, las cuatro somos actrices que la venimos remando desde hace mucho tiempo", comenzó Romina Escobar (quien interpreta a Pía). "Mi primer papel cuando era un niño, fue con Jorge Guinzburg. Después hice mi transición. Mis compañeras me decían para qué estudiaba si no iba a llegar a nada. Yo sabía que esto es lo mío", indicó.

Escobar contó que también protagonizó la más reciente película de Santiago Loza, Breve historia del planeta verde, que ganó dos premios en la última edición del Festival de Cine de Berlín. "Ahora cuando termine la tira me voy de nuevo a Europa", adelantó la actriz, que confió que eligió su nombre en homenaje a Romina Yan.

"[La inclusión de un elenco trans en una tira] es algo que no tiene precedentes, por lo menos en habla hispana. Va a enseñarle a mucha gente cómo es nuestra vida, y va a romper mitos ", se entusiasmó Sofía Diéguez, quien interpreta a Violeta, en la ficción de Telefe. "Un amigo me dijo que buscaban chicas trans y me atreví a hacer el casting. Fui muy relajada, me dije: 'si no quedo, no seré el perfil'. Pero quedé. Somos personas y merecemos un trato como cualquiera".

Las cuatro aseguraron que nunca sufrieron una situación de acoso o violencia machista. "Por ahí en la calle, lo mismo que le pasa a cualquier chica", señalaron.

A Lozano le llamó la atención el nombre de Payuca, otra de las chicas invitadas. "El mío al principio fue artístico. Como soy de Pergamino, a un campesino en la ciudad se le dice 'payuco'. Cuando vine a la ciudad me llamaban 'Payuca' y me gustó. Lo adopté porque me identifica. No me quise poner etiquetas", relató. "Llegué a la tira por casting, porque se sabía que estaba por armar un proyecto y empecé a investigar quién hacía la producción, el casting, tiré contactos por todos lados", recordó.

Julia Amore también explicó por qué eligió su nombre: "No lo pensé mucho. Me decían Juli y me parecía un nombre híbrido, que me venía bien en mi transición. Me quedaba cómodo. Después, sólo tuve que levantar la patita a la letra 'o' de Julio y transformarla en la 'a' de Julia", sintetizó. Y luego, se refirió al trato con sus compañeros en Pequeña Victoria: "Fue todo muy natural, fluyó todo como con cualquier compañero o compañera. Son todos muy amorosos, todo el equipo, la producción".

Finalmente, contaron que les encanta el personaje que interpreta Osmar Nuñez en la tira, Marlene. "Es un homenaje porque son pocas las que llegan a esa edad: la esperanza de vida para una chica trans es de 38 años", añadió Costa, panelista de Cortá por Lozano.