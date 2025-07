Rating: cómo le fue a Mario Pergolini en su segundo programa y cuánto hizo Guido Kaczka

Los estrenos de eltrece recalentaron la disputa por los televidentes del prime time de la televisión abierta. Desde el lunes hay un mayor encendido y la red social X arde con comentarios sobre los nuevos programas. Tras un debut exitoso, en materia de rating, de Guido Kaczka, la vuelta de Mario Pergolini, el estreno de una nueva novela turca en Telefe y el desembarco de Darío Barassi en las tardes, el segundo día de competencia tuvo alzas y bajas.

Este martes, los ciclos de eltrece bajaron algunas décimas: Buenas noches familia comenzó a las 21 con el piso de 4,1 puntos de rating que le dejó Telenoche, pero que con el polémico desafío de los perritos y otros juegos, Kaczka logró subir al segundo lugar en la franja y promedió 6,6 puntos. Descendió cinco décimas con respecto al debut, pero fue lo más visto del canal. Sobre las críticas que recibió por la exposición de los animales, el conductor argumentó: “Soy el productor del programa y me hago cargo, por supuesto. Por ahí a los nenes les gusta más, a algunos grandes les da asco. Lo bueno del control remoto es que cuando veo algo que no me gusta cambio”.

Otro día perdido hizo varias modificaciones con respecto a su primera emisión. El monólogo de Pergolini fue mucho más corto, los segmentos realizados con inteligencia artificial fueron menos y tuvo más espacio la entrevista con la cantante Cazzu. La segunda emisión arrancó con un piso de 6,8 puntos, pero bajó y se sostuvo en los 5 puntos. El promedio entonces que obtuvo ayer fue de 5,2 puntos, así bajó cinco décimas, pero se mantuvo segundo en la franja.

Si bien al conductor todavía le falta soltarse un poco más en la parte inicial, el programa de este martes tomó más ritmo comparado con el estreno y hasta se animó a perrear con la invitada. El segmento del reportaje es, hasta ahora, lo más logrado y en estos días lo visitarán Joaquín Furriel, Cris Morena y Malena Pichot junto a Pilar Gamboa, las protagonistas de la serie Viudas negras que se puede ver todos los viernes en TNT o completa en Flow.

Lo más visto del día

Por su parte, La Voz Argentina sigue buscando a los mejores cantantes amateurs del país. El talent show de Telefe se mantuvo como lo más visto del día con 14,1 puntos y subió cinco décimas con respecto al lunes. La noche tuvo muy buenas interpretaciones como la de Juliana Annechini, una cantante de Tandil de 19 años, que interpretó “Let it be”, de Los Beatles, y por la que Luck Ra y los Miranda tuvieron una fuerte disputa. Finalmente, la joven eligió al cordobés que terminó confesando su incomodidad a la hora de “pelearse” con sus compañeros: “Te tengo que contar algo, me pone muy mal pelearme, perdón por las cosas terribles que les dije”.

La segunda emisión de La traición cosechó 8,6 puntos, subió 9 décimas con respecto al debut y fue el cuarto programa más visto del día.

Una sorpresa fueron los números que cosechó Darío Barassi que recibió 3,5 puntos de Cuestión de peso y logró escalar a los 6,6 puntos. Con un promedio de 5,5 puntos, fue el segundo programa de mayor audiencia de eltrece, detrás de Guido Kaczka. Números que Telenoche no pudo sostener, ya que con 5 puntos quedó tercero en la franja, opacado por el promedio de 5,4 de LAM que capitalizó el enfrentamiento entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias con una marca máxima de 6,8.

Telefe ganó el día con un promedio de 8,1 puntos seguido por eltrece con 4,4 puntos. América superó a elnueve con 3 versus 2,6 puntos y la Televisión Pública cosechó 0,4. La ventaja más grande fue en el prime time con 11 puntos para el canal que comanda Guillermo Pendino.