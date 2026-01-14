Axel Kicillof se refirió a la temporada en la costa y apuntó contra Milei: “No hay un repunte”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la actividad turística en la costa atlántica, la relacionó a la situación económica y apuntó contra Javier Milei. A través de un mensaje en las redes, el mandatario dijo que “no hay un repunte” y afirmó que la situación “se agrava” en el tiempo.

“El verano bonaerense es un termómetro de la economía del país y lamentablemente seguimos observando que no hay un repunte y que la situación se agrava año a año desde que gobierna Milei”, afirmó en X.

Kicillof disparó así contra las políticas económicas del gobierno nacional y desestimó las críticas hacia los emprendimientos o actividades comerciales por el desarrollo de la temporada.

pic.twitter.com/S7GBNxDaIR — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 14, 2026

“Intentan convencer a los empresarios y comerciantes de que les va mal porque no se esfuerzan lo suficiente, pero las verdaderas causas están en un modelo económico nacional que va contra el consumo, la producción y el trabajo”, expresó.

Kicillof formuló estas declaraciones al término de una reunión productiva en Mar de Ajó, junto a intendentes, empresarios, trabajadores del turismo, la industria y diferentes sectores. Allí, afirmó que la Provincia buscará mantener un apoyo a esos sectores y redobló sus dardos contra la Casa Rosada.

“Desde el primer día nos opusimos a esas políticas porque sabemos lo que implican para el tejido productivo bonaerense y, aunque nos quiten recursos, no vamos a dejar de invertir para acompañar a cada sector y concretar las obras que impulsan la actividad”, indicó.

Encuentro

La reunión de Kicillof con los referentes productivos se desarrolló en el Espacio Cultural Mar de Ajó, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Juan de Jesús.

Más de 300 representantes de distintas industrias estuvieron presentes (Prensa Gobernación). NICOLAS ABOAF

“Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano cuál es la realidad de cada uno de los sectores: el diagnóstico es sumamente preocupante como consecuencia del programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional”, afirmó el mandatario, según dio cuenta la Gobernación.

“Pasaron más de dos años y la situación no sólo no mejora, sino que se sigue agravando: no es una cuestión de tener paciencia o esperar el paso del tiempo, esto solo cambia si se modifica el rumbo de una política que deja afuera a la inmensa mayoría de los argentinos”, afirmó el Gobernador y concluyó: “La invitación está abierta para conversar con todos y todas: somos un gobierno provincial que, frente a un contexto tan adverso, pone la cara, escucha y diseña políticas para acompañar y dar respuestas”.

Del encuentro participaron más de 300 representantes de sectores industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales, pesqueros y de la construcción, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.