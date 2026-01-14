Axel Kicillof se refirió a la temporada en la costa y apuntó contra Milei: “No hay un repunte”
El mandatario aseguró que varios sectores productivos atraviesan una díficil situación económica
- 3 minutos de lectura'
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la actividad turística en la costa atlántica, la relacionó a la situación económica y apuntó contra Javier Milei. A través de un mensaje en las redes, el mandatario dijo que “no hay un repunte” y afirmó que la situación “se agrava” en el tiempo.
“El verano bonaerense es un termómetro de la economía del país y lamentablemente seguimos observando que no hay un repunte y que la situación se agrava año a año desde que gobierna Milei”, afirmó en X.
Kicillof disparó así contra las políticas económicas del gobierno nacional y desestimó las críticas hacia los emprendimientos o actividades comerciales por el desarrollo de la temporada.
El verano bonaerense es un termómetro de la economía del país y lamentablemente seguimos observando que no hay un repunte y que la situación se agrava año a año desde que gobierna Milei. pic.twitter.com/S7GBNxDaIR— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 14, 2026
“Intentan convencer a los empresarios y comerciantes de que les va mal porque no se esfuerzan lo suficiente, pero las verdaderas causas están en un modelo económico nacional que va contra el consumo, la producción y el trabajo”, expresó.
Kicillof formuló estas declaraciones al término de una reunión productiva en Mar de Ajó, junto a intendentes, empresarios, trabajadores del turismo, la industria y diferentes sectores. Allí, afirmó que la Provincia buscará mantener un apoyo a esos sectores y redobló sus dardos contra la Casa Rosada.
“Desde el primer día nos opusimos a esas políticas porque sabemos lo que implican para el tejido productivo bonaerense y, aunque nos quiten recursos, no vamos a dejar de invertir para acompañar a cada sector y concretar las obras que impulsan la actividad”, indicó.
Encuentro
La reunión de Kicillof con los referentes productivos se desarrolló en el Espacio Cultural Mar de Ajó, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Juan de Jesús.
“Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano cuál es la realidad de cada uno de los sectores: el diagnóstico es sumamente preocupante como consecuencia del programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional”, afirmó el mandatario, según dio cuenta la Gobernación.
“Pasaron más de dos años y la situación no sólo no mejora, sino que se sigue agravando: no es una cuestión de tener paciencia o esperar el paso del tiempo, esto solo cambia si se modifica el rumbo de una política que deja afuera a la inmensa mayoría de los argentinos”, afirmó el Gobernador y concluyó: “La invitación está abierta para conversar con todos y todas: somos un gobierno provincial que, frente a un contexto tan adverso, pone la cara, escucha y diseña políticas para acompañar y dar respuestas”.
Del encuentro participaron más de 300 representantes de sectores industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales, pesqueros y de la construcción, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.
- 1
Pese a sus dichos, Tapia está imputado en una causa que se inició por una denuncia de ARCA
- 2
El viaje de Villarruel a Chubut por los incendios profundizó la batalla con el Gobierno
- 3
Javier Milei reveló que mudó su cuarto en Olivos y ahora duerme en la “casita donde se guardaban las herramientas”
- 4
Escándalo en la AFA: un sponsor principal interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia de Tapia