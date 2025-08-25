Rating. Cuánto midió el estreno de los Playoffs de La Voz Argentina

Desde el día de su estreno, La Voz Argentina tiene muy buenos números en materia de rating. En el debut cosechó un share promedio de 64,43% y 18 puntos de rating. El pico del ciclo fue de 20.5, hasta el momento, y se consolidó como el programa más visto del día, dentro de una televisión en el que el 95% de los programas obtienen marcas de un dígito.

La gala del talent show comenzó con un piso de 11.9 puntos que le dejó una nueva emisión de Por el mundo con Marley nuevamente acompañado por los hermanos Caniggia desde el suroeste de China. Después de varias peleas y de ignorarse durante casi todo el viaje, Charlotte y Alex hicieron las paces. Los tres recorrieron Furong, el pueblo que cuelga de una cascada, probaron las comidas más extrañas, intentaron hacer bungee jumping y cruzaron el puente de cristal más grande del mundo.

Marley con Alex y Charlotte Caniggia

Este domingo comenzaron los Playoffs: en esta instancia, en cada emisión, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá cantar una canción. Su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos para que sigan en la competencia. Los tres que reciban menos votos quedarán eliminados. Para preparar a los concursantes, los coaches cuentan con la ayuda de grandes referentes de la música actual. Juanes está junto a Soledad Pastorutti, Thiago PZK con Miranda!, La K’onga con Luck Ra y Joaquín Levinton con Lali Espósito.

El equipo que abrió la competencia fue el de Lali y siete de sus integrantes cantaron en la gala. “Cada artista es un diamante, estoy feliz con mi team. La combinación perfecta entre excelencia vocal, conexión emocional y originalidad”, admitió la artista pop antes del arranque. Franca Castro, participante que Espósito le robó a Miranda en los Knockouts, interpretó “Lost on you”. Luego llegó el turno de Lucio Casella que cantó “Fanky”, de Charly García. Jaime Muñoz, el más joven del grupo, con 18 años se presentó con un tema del año 1957, “La barca” de Luis Miguel. El rating de La Voz Argentina subió a 12.1 puntos, liderando la franja.

El cuarto participante de la noche fue Rafael Morcillo que presentó una versión muy original de “Crazy”, de Britney Spears. Luego llegó Iara Lombardi para interpretar “Vuelveme a querer” de Cristian Castro. Los nervios la traicionaron y en medio de la performance dejó de cantar por unos segundos y después retomó. “No sé qué me pasó, he tenido momentos en los ensayos y quizás cantando más tranquila, la hubiera defendido mejor”, admitió la joven.

El sexto concursante fue Valentino Rossi que subió a la pista el tema “Don´t stop believin´” de Journey, Y finalmente, Nicolás Armayor, robado del team Luck Ra, interpretó “El cardenal”, una balada que hizo famosa Violeta Rivas.

Con los siete concursantes en la pista, Lali Espósito se decidió: “Esta noche el primer salvado es Valentino. Estuvo espectacular, merece ser elegido. Nos dejaste anonadados”. Este lunes, la cantante salvará cuatro más y el futuro del resto quedará en manos del voto del público. En un domingo con bajo encendido, La Voz Argentina terminó con 8.4 puntos.

En esta nueva etapa, Telefe apuntó a seducir a las nuevas generaciones que no ven televisión de la manera tradicional. Con ese objetivo hizo una alianza con Luzu tv para generar contenidos fuera de la pantalla chica. Sofi Martínez junto a Santi Talledo y Momi Giardina, como hosts digitales, reaccionan todas las noches a las galas. Los contenidos del talent show conviven tanto en Streams Telefe como en la plataforma de Nicolás Occhiato, impulsando su alcance, llegando a nuevas audiencias. Juntos reúnen a una gran comunidad, con más de 10 millones de suscriptores en sus canales de YouTube y más de 53 millones de seguidores en redes sociales. Los resultados saltan a la vista, obtuvieron 562.8 millones de vistas de video y 218.8 millones de impresiones, desde el debut del talent show.

Este miércoles, finaliza El Regreso, el ciclo que se emite en Luzu, en donde aquellos concursantes que no lograron convencer a Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! en las Audiciones a Ciegas, las Batallas y los Knockouts, tuvieron la chance de presentarse ante Karina, la Princesita y luchar por volver a la competencia. La cantante será la encargada de elegir solamente a tres participantes, quienes deberán cantar nuevamente en el escenario principal de La Voz Argentina. En esta oportunidad, el público tendrá la posibilidad de votar para decidir quién merece regresar al certamen y continuar en carrera para convertirse en el gran ganador.