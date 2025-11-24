Rating: cuánto midió la entrega de los Martín Fierro latino versus una de las galas más complejas de Mastechef Celebrity

En medio del último fin de semana largo del año, Aptra entregó los premios Martín Fierro a las mejores producciones de la industria audiovisual de Latinoamérica 2025. Miami volvió a convertirse en la capital del talento latino, en una celebración que reunió a las figuras más destacadas de la televisión, la radio y las plataformas digitales de nuestra región. Desde su primera edición en 2023, este galardón de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas marcó el inicio de una nueva etapa para el entretenimiento fuera de sus fronteras tradicionales.

Pasadas las 21 comenzó la transmisión de América TV desde la alfombra roja con la conducción de Andrea Estévez y Alejandro Dávalos, que recibieron a las estrellas invitadas y a los nominados en un marco de glamour y elegancia, estilo Miami. Con un piso de 1.6 puntos que le dejó el programa especial de Infama se ubicó tercero en la franja, detrás del cine de eltrece y llegó a un pico de 2.2. Mientras que Telefe lideraba la noche con 5.1, con material inédito del viaje de Marley y Susana Giménez por Turquía. Ambos mostraron las cisternas de Estambul y se metieron en las cuevas de la ciudad subterránea, con Mirko y Milenka, en un recorrido fascinante.

Premios Martín Fierro Latinos 2025

A las 22 la ceremonia principal estuvo a cargo de Ronen Suarc, quien dio comienzo a una noche pensada para homenajear el trabajo, la dedicación y la creatividad de la comunidad audiovisual latina. La fiesta que tuvo 30 ternas fue transmitida desde el Hotel JW Marriott de Brickell en Miami por América TV y y DNews. Con grandes dificultades técnicas de sonido, arrancó la fiesta con un piso de 1.7 puntos. Al no encontrarse el presidente de APTRA en el salón, el conductor optó por arrancar por las ternas, que la mayoría estaban repletas de argentinos. Como la de labor periodística que ganó Mauro Szeta. Luego llegó el turno del discurso inaugural: “Estamos por tercer año consecutivo saliendo de las fronteras de Argentina para hacer una fiesta continental. Hay un montón de gente que hace posible que esta ceremonia. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¡Vamos Aptra!”, exclamó Luis Ventura, luego de que se entregaran algunas estatuillas. En esa instancia la ceremonia de América TV se mantenía en 1.2 puntos. Mientras que Telefe lideró con pico de 9.1, con el ciclo de viajes.

22.20 arrancó una nueva gala de Masterchef Celebrity con un piso de 8.4 puntos, con un mini desafío por equipos cuyo objetivo fue trasladar corchos a través de una canaleta humana armada con tubos de plástico que tenía cada uno de los participantes. Luego tuvieron que cocinar un raviolón Nino Bergese con manteca de salvia. Sofi Martínez y Agustín ‘Cachete’ Sierra tuvieron el beneficio de tener la receta, ya que habían ganado las medallas de oro y de plata.

Eliminación en Masterchef Celebrity

Pasadas las 22.30 la ceremonia bajó a 0.6 puntos, demostrando el poco interés que suscitó la entrega de premios a personajes poco conocidos en la pantalla local. Priscila Vargas, de Canal 13 de Chile, ganó como mejor conductora, el mismo canal se llevó la estatuilla a mejor reality por Mundos opuestos y el mejor programa de humor y entretenimientos fue para Ahora caigo de TVN. Del otro lado, a medida que fue avanzando la competencia culinaria, el rating trepó a los 10.2, seguido del cine de eltrece con 4.2. En América, Noe Antonelli subió al escenario para recibir el Martín Fierro al Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas por la charla de La Mary con Susana Giménez que produjo con su empresa, Furor Studio, el ciclo Secretos Verdaderos ganó como mejor producción integral y Fátima Florez hizo algunas de sus imitaciones en el escenario.

A la hora de las devoluciones, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, Cachete Sierra, Julia Calvo, Sofi Martínez y Sofía Gonet recibieron elogios; mientras que Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Andy Chango, Alex Pelao, Ian Lucas estuvieron muy complicados.

En la ceremonia de América recibieron un Martín Fierro a la trayectoria el cantante y productor musical colombiano Kike Santander, autor de varios clásicos de la música latina como “Volver a amar” y “Azul”, el productor de cine Carlos Mesber, el productor de televisión Edgardo Mattei, Marcelo Polino y el perro del periodista Hernán Lirio, Ramoncito, que es parte de sus programas. En una noche de bajo encendido, por el fin de semana extra largo, Masterchef Celebrity lideró con pico de 10.4 puntos, mientras que la entrega de premios se mantuvo por debajo del punto, cuarto en la franja.