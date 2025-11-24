En fotos: los mejores looks del Martín Fierro Latino 2025

El domingo por la noche se llevó a cabo la tercera edición de los premios Martín Fierro en su versión “latina”. En esta oportunidad, la entrega tuvo lugar en el Hotel JW Marriott de Brickell, en Miami. Fátima Florez no solo fue una de las figuras de la velada sino que, además, fue la encargada de anunciar el premio a la trayectoria para su amigo y compañero de teatro Marcelo Polino. Para la gala, eligió un vestido negro strapless de escote profundo y detalles en piedras

