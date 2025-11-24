LA NACION

En fotos: los mejores looks del Martín Fierro Latino 2025

La tercera edición de la versión latina de los tradicionales premios locales se realizó en un reconocido hotel de Miami; Fátima Florez fue una de las figuras destacadas de la velada

Se entregaron los premios Martín Fierro Latino 2025
Se entregaron los premios Martín Fierro Latino 2025Instagram
El domingo por la noche se llevó a cabo la tercera edición de los premios Martín Fierro en su versión “latina”. En esta oportunidad, la entrega tuvo lugar en el Hotel JW Marriott de Brickell, en Miami. Fátima Florez no solo fue una de las figuras de la velada sino que, además, fue la encargada de anunciar el premio a la trayectoria para su amigo y compañero de teatro Marcelo Polino. Para la gala, eligió un vestido negro strapless de escote profundo y detalles en piedras
El programa Secretos Verdaderos de Luis Ventura, presidente de Aptra, ganó el premio a Producción Integral. Ventura cedió el lugar en el escenario a sus productores estrellas: Dani Ambrosino y Nora Briozzo. Luego de la entrega, la periodista posó con la estatuilla y compartió su look: un diseño de lentejuelas doradas de manga larga que no pasó desapercibido
Las ternas de los Martín Fierro Latino 2025 mostraron una amplitud asombrosa: se premiaron conductores de tevé, programas de radio, influencers, canales de streaming y más. La periodista Nancy Duré, miembro de Aptra, eligió un vestido de Benito Fernández para la gran noche de los Martín Fierro Latino
Stefani Gamboa, nominada en la categoría documental en plataformas por Tiempo de Florecer, también eligió el color oro para su vestido. Completó el look con una estola de piel
Andrea Estévez, nominada en el rubro columnista y cronista exteriores por su labor en Univision, fue además la encargada de conducir para América la alfombra roja del evento. La actriz, modelo y conductora se lució con un vestido verde esmeralda de escote irregular y falda voluminosa
La periodista Antonella Fredianelli se quedó con una estatuilla por su programa en TyC Sports Internacional, Club Miami. Pptó por un vestido largo rosa en el que combinó la estructura del corset con la delicadeza del tul
Nicolás Peralta, Daniel Gómez Rinaldi, Luis Ventura, Marcelo Polino y Laura Ubfal posaron juntos y felices en la previa de la ceremonia que tuvo lugar en Miami
Periodistas y miembros de Aptra, felices porque la tercera edición del Martín Fierro Latino se convirtió en una realidad
Daniel Gómez Rinaldi jugó para los fotógrafos en la alfombra roja previa a la ceremonia. En cuanto a su look, eligió un saco estampado en blanco y negro con diseño floral que acompañó con lentes de sol y un peinado voluminoso
La periodista y presentadora española Adriana Navarro, otra de las ganadoras de la noche, lució un vestido en azul francia con mangas en tul bordado
El mago sin dientes -o Pablo Cabaleiro-, un infaltable en estas ceremonias. Según confió Nancy Duré en Puro Show, si bien es amigo de varios de los organizadores se coló en la ceremonia
