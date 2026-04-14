Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano con el ingreso de Grecia Colmenares

Luego de una semana muy intensa en la que pasó de todo, finalmente llegó la gala de eliminación de Gran Hermano. Tras la salida de diez participantes —siete eliminados, dos deserciones y una expulsión—, la casa está más viva que nunca. Y la prueba fue el sorpresivo ingreso de Grecia Colmenares, en lugar de Andrea del Boca, y el futuro intercambio con un participante de La casa de los famosos de Estados Unidos, Fabio Agostini.

La competencia de la noche comenzó con los especiales con famosos de Pasapalabra, en el que jugaron Silvina Chediek, Mercedes Ninci, Vicky Xipolitakis versus Belu Lucius, Carmela Bárbaro y Liliana Franco, con 8.7 puntos, liderando la franja. Del otro lado, en Es mi sueño se lució Criss Maguna, que interpretó “Man! I Feel Like a Woman” de Shania Twain; conquistó a los cuatro jurados y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante el jurado, que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. En esa instancia, el talent show de eltrece marcaba 8 puntos. Por su parte, LAM se ubicó tercero, con un pico de 4 puntos, y Bendita llegó a los 3.4.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de eliminación de Gran Hermano, con un piso de 13.2 puntos que le dejó Pasapalabra, con la expectativa por saber quién se iría de la placa que conformaban Brian Sarmiento, Lola Tomaszeusky y La Maciel. El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo una marca máxima de 8.7 y le dio pie al comienzo de Otro día perdido, en su tercera semana al aire. Por su parte, Bienvenidos a ganar quedó en el tercer puesto en la franja, con un pico de 2.6, y detrás BTV con 2.0. En eltrece, Mario Pergolini recibió a Ricky Sarkani para su entrevista mano a mano, en la que se refirió a su carrera y adivinó el talle de zapatos de gran parte del público. Luego sumó a Alejandro Almada y Esteban Pasinetti, de la Federación Argentina de Curling. La marca máxima fue de 5.1 puntos.

Una de las semanas más intensas de GH

La salida de Cinzia Francischiello modificó las alianzas y estrategias dentro de la casa. Cuando el público decidió salvar a Yisela Yipio Pintos dejó un mensaje claro para los dos grupos marcados que hay en el reality. Por otro lado, Andrea del Boca fue nuevamente noticia por la caída que tuvo, que la obligó a abandonar el juego. Su hija, Anna, fue protagonista del primer Congelados, en el que dejó explícito que hay mucho más de la actriz para rato. Nazareno Pompei ganó la prueba del líder, pero sus beneficios fueron anulados por el Big porque adelantó e hizo pública su jugada. La placa de nominados quedó integrada por La Maciel, Lola, Brian, Manu Ibero, la Pincoya, Titi Tcherkaski, Nazareno y Daniela de Lucía. El domingo, en medio de una cena de nominados en la que todos apuntaron contra el futbolista, cinco jugadores fueron salvados por el público.

Este lunes, la primera en salir de la placa fue La Maciel, con el 26.9 % de los votos. Por la expectativa del ingreso de Grecia Colmenares y el participante eliminado, el rating subió a los 14 puntos. Finalmente, Lola quedó fuera de juego con el 52.2 %. Pasadas las 23.15, la protagonista de Más allá del horizonte entró y fue recibida por todos los jugadores, que en realidad esperaban al participante de La casa de los famosos de Miami. “Quiero conocerlos de acá”, dijo mientras señalaba su corazón y agregó: “a disfrutarlos, no importa si nos peleamos como una familia. Es una emoción enorme para mí porque estos son los estudios donde filmé la telenovela Manuela”, contó la actriz. La marca máxima del reality fue de 14.4 puntos, liderando la franja.