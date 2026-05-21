La furia de Carmiña por la humillación que sintió en el vivo de Gran Hermano

El posible regreso de Carmiña Masi a la casa de Gran Hermano (Telefe) se transformó en un episodio de alta tensión que terminó en una abierta confrontación entre la exparticipante y la producción del programa. Tras quedar fuera del repechaje, la comunicadora paraguaya utilizó sus redes sociales para expresar su indignación ante la mecánica impuesta por el ciclo, la cual obligó a Jenny Mavinga, exintegrante con quien protagonizó un conflicto previo por comentarios racistas, a decidir su reingreso mediante un Golden Ticket.

Mavinga le negó el Golden Ticket a Carmiña y no pudo volver a la casa

En un descargo publicado en Instagram, Masi cuestionó los criterios editoriales del programa. “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra? Señor Gran Hermano, por favor, ¿lecciones de moral a mí? No, vos no sos mi papá para decirme que me porté bien, pero que decida Mavinga no, conmigo no”, sentenció. La exparticipante calificó la situación como una instancia de humillación pública, además de remarcar que el conflicto original con su excompañera ya era un tema superado que no debía ser reabierto en televisión.

La controversia escaló cuando Santiago del Moro, conductor del ciclo, anunció en la gala que el ingreso de Masi estaba condicionado a la voluntad de la africana. Ante la consulta, la jugadora respondió con un “yo a Carmiña la perdoné, pero no”, lo que selló la salida definitiva de la periodista. La repercusión del hecho llevó a Masi a publicar un segundo descargo en formato de video, donde profundizó su malestar no solo por su situación personal, sino por la exposición de Mavinga.

Carmiña defendió a Mavinga

“Me siento muy humillada, muy expuesta. Siento que lo que le hicieron a Mavinga también fue una humillación. Ella es una víctima más de la producción de Gran Hermano, se lavaron las manos”, afirmó en su mensaje difundido tras el programa.

Carmiña pidió que dejen de hostigar a Mavinga

Masi solicitó a sus seguidores y a la audiencia que cesen los ataques contra Mavinga, incluso con un pedido explícito de que no denuncien sus cuentas ni sus perfiles laborales, donde insistió en que la joven congoleña no tuvo control sobre la dinámica orquestada por el canal. La periodista aclaró que su permanencia en el estudio durante la gala, a pesar del impacto emocional, se debió exclusivamente a una cuestión de profesionalismo ante la audiencia y el medio televisivo, ya que admitió que, de haber conocido el mecanismo de antemano, se habría negado a participar del proceso.

“La televisión es una moledora de carne. Yo sé que un reality show juega con esto, pero hubiese sido más fácil que me expliquen cómo iba a ser”, sostuvo Carmiña en su segundo video, donde también lamentó que la producción no pidiera disculpas a los televidentes que gastaron dinero para intentar favorecer su retorno. La exparticipante, que decidió no brindar entrevistas ni asistir a programas para profundizar sobre el tema, reiteró que se sintió utilizada para generar contenido. La producción, por su parte, sostuvo la decisión bajo el argumento de que gestionaron un permiso especial tras las disculpas públicas previas de la competidora.