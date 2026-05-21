Manu y Lola de Gran Hermano se dejaron llevar por la pasión: el video a los besos

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tiene un nuevo romance tras el regreso de Lola Tomaszeusky al reality de la mano del repechaje, ya que ella prometió vivir su amor con Manuel “Manu” Ibero si tenía la oportunidad de volver y no perdió el tiempo.

Minutos después de la finalización de la gala en la que se dieron 13 ingresos a una casa que ya tenía 12 hermanitos, Manu y Lola se fueron al patio solos por unos momentos y la cámara mostró mientras compartían un esperado beso apasionado. Lo que muchos no sabían es que la propia reingresada a la casa le confió a Catalina “Titi” Tcherkaski cuál era su intención con Ibero en esta vuelta al programa.

Lola le confesó a Titi que no pudo aguantarse las ganas con Manu

Manu y Lola también se acostaron juntos

Y esto no fue lo único, sino que Manu y Lola también se acostaron juntos en una cama, aunque por encima del acolchado para no tener que dar el consentimiento. Allí tuvieron una conversación muy cariñosa para ponerse al día; pero, lo que no sabían es que Cinzia Francischiello, a quien creían dormida, escuchó atentamente su diálogo con una sonrisa, por lo que evidenció que no busca hacerles daño.

Luego de unos minutos, Jennifer “Pincoya” Torres ingresó a la habitación y se tiró encima de Manu en modo de broma, por lo que se vivió un momento de risas entre los que estaban en el dormitorio. De esta manera, la flamante pareja dejó en claro que no se ocultará en ningún momento y, por lo tanto, tendrá al menos algunos días de vida dentro de Gran Hermano Generación Dorada, ya que cualquiera de los dos puede ser eliminado pronto.