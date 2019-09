Rating: Pequeña Victoria volvió a ser el programa más visto del día

Una escena del segundo capítulo de Pequeña Victoria Crédito: Telefe

Azul Cecinini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2019 • 11:15

Pequeña Victoria lo hizo de nuevo. Sí, en su segundo día al aire por la pantalla de Telefe, la tira protagonizada por Julieta Diaz, Natalie Pérez, Inés Estévez y Mariana Genesio Peña logró nuevamente ser el programa más visto del día con un promedio de 15,9 puntos de rating, aunque bajó 1,3 puntos respecto a su estreno.

En el segundo capítulo de esta atrapante historia -muy bien lograda además- Jazmín (Díaz) sigue intentando entender su flamante maternidad mientras Bárbara (Pérez) lidia con las repercusiones de su decisión y con el innegable vínculo que la ata a Victoria, sobre todo en estos primeros días de la beba. En tanto, Selva (Estévez) continúa sirviendo de unión de estas mamás de la vida, sin dejar que Emma (Genesio) se aleje de Victoria. Ellas todavía no saben o no entienden cómo armar su vínculo, pero sí saben que la beba las necesita sobre todas las cosas. Y los galanes de esta historia, Facundo Arana y Luciano Castro, revolotean entorno a ellas, pero las protagonistas no tienen tiempo para nadie más que la pequeña Victoria.

La Pequeña Victoria llegó al mundo y unió los destinos de cuatro mujeres, ¡para que sean sus mamas! 00:58

Video

Detrás de la nueva ficción de Telefe se ubicó muy cerquita esta vez Argentina, tierra de amor y venganza, que logró 15,3 puntos de rating y se quedó nuevamente con el segundo puesto de los programas más vistos del día.

Con estos resultados, el más golpeado de esta disputa por el rating del prime time -que compite de forma directa con la ficción de Telefe- es Marcelo Tinelli y su ShowMatch, que quedó en el tercer puesto con 13,5 puntos de rating.

El cuarto lugar nuevamente quedó en manos de Santiago del Moro y su ciclo Quién quiere ser millonario, que logró 11,8 puntos de rating.