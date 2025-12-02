Rating: mientras el encendido de la TV baja vertiginosamente, El Zorro dio un batacazo que sorprendió a todos

Diciembre arrancó con una mala noticia para la televisión abierta: 13.7 puntos fue el encendido acumulado por los siete canales de aire en noviembre. En comparación con el mes pasado, descendió 1.0 y es el más bajo en lo que va de 2025. Pero el análisis es aún peor si se lo compara con años anteriores: con respecto a noviembre de 2024, el encendido cayó 0.9 puntos, y en relación a 2023, el descenso es más pronunciado, con 4.3 menos. Mientras desde las gerencias de programación de las diferentes señales siguen estrenando propuestas para poder enganchar a un público que abandonó la pantalla chica, hay un fenómeno silencioso que cada vez se impone más.

Tres series que fueron producidas hace más de 50 años terminan teniendo mediciones superlativas, si se las compara con los programas en vivo de producción nacional. La sorpresa la dio este fin de semana La Familia Ingalls, serie que eltrece decidió estirar por sus buenos resultados de audiencia. La ficción creada en 1974 por Michael Landon, se emite desde las 9 de la mañana a las 14 y este último sábado dio el batacazo: cerca del final tocó un pico de 4.9 puntos, con un promedio de 2.8 que le permitió ganar la franja. Enfrente, otro fenómeno parecido obtuvo buenos números: El Chavo y El Chapulín Colorado, en Telefe, cosecharon 3.5, desde las 12 del mediodía a las 17, y llegaron a una marca máxima de 4.4.

El Zorro, una serie con altos costos y muchos problemas para empezar a producirla

Algo parecido pasó este lunes con El Zorro, un ciclo creado en 1957 se impuso en el mediodía de la televisión con un promedio de 5.4 puntos. Pero la noticia más sorpresiva fue que se consolidó como el programa de mayo rating de eltrece en el primer día del mes de diciembre. La serie que protagoniza Guy Wiiliams se impuso también frente a Ariel en su salsa, en competencia directa, por casi 1 punto. Además, logró medir más que todos los ciclos de América, el Nueve y fue lo más visto de toda la mañana. Que la serie es un fenómeno de audiencia no es ninguna novedad, desde hace años que el programa del canal que comanda Adrián Suar da batalla en su franja con muy buenos resultados. El mérito crece cuando trasciende el dato de que existen muy pocos capítulos y que los repiten semana a semana sin un orden o una cronología determinada.

¿Qué tienen estas ficciones que mientras toda la televisión está arañando una décima más, crecen y más de una vez dan el batacazo? La serie protagonizada por Guy Williams debutó en 1957 en la cadena televisiva ABC, con la producción de Disney. Cuenta las aventuras de un hombre de doble personalidad que se dedica a impartir justicia en el siglo XIX. Hasta allí la historia conocida. Pero lo que poca gente sabe es que El Zorro duró sólo dos años y tiene nada más que 78 capítulos de media hora y cuatro especiales, a raíz de problemas de contrato entre la productora y el canal que lo emitía en su momento. Es un programa para toda la familia, lo ven del abuelo al nieto y atraviesa todas las generaciones. Apela al recuerdo de quien lo vio en su infancia y le da la posibilidad a los nuevos televidentes de engancharse con esta historia de fantasía. Por otro lado, tiene un contenido previsible sin sorpresas que deja a la audiencia contenta: los buenos siempre ganan. Otra clave es la estructura de los capítulos, corta, con resolución de un conflicto por episodio que hace que se pueda entrar y salir de la historia en cualquier momento.

El enmascarado llegó a tener una marca histórica con picos de casi 10 puntos allá por 2016. Lo que poca gente recuerda es que durante 1998 y hasta 2002 Telefe emitió El Zorro y que llegó a eltrece casi de casualidad, de la mano de Fernando Lúpiz con El Club del Zorro en 2004. Cuando en 2019 el canal que comanda Adrián Suar decidió sacarlo del aire, los fanáticos se pronunciaron en contra de aquella medida en redes sociales y hasta llegaron a la plataforma change.org, donde presentaron una petición titulada “No saquen al Zorro”.

La familia Ingalls, otro éxito inoxidable

Con los Ingalls o El Chavo pasa algo similar, son ciclos que evocan a la familia, los valores y el triunfo de los buenos. En la Argentina, el fenómeno de Casados con hijos obtiene resultados similares. Una sitcom que cuando se estrenó fue rechazada por el público y la crítica, años después fue repuesta en diferentes horarios y siempre obtiene altos números de rating. Con los personajes de Chespirito sucede algo parecido: trascendieron generaciones y fronteras. El programa, que se emitió entre 1971 y 1980, le sigue dando buenos números a Telefe y, este año, el estreno de la serie Sin querer queriendo de HBO Max batió récords de audiencia a nivel mundial. Al punto tal que la plataforma prepara para el año próximo un spin off con la vida de Don Ramón y una serie animada inspirada en el icónico Chapulín Colorado.

Mientras que los ciclos de panel que invadieron la televisión abierta, por una cuestión de costos, luchan por una décima más de audiencia, estas ficciones logran demostrar que no importa cuándo fueron hechas, lo que importa es el cómo y el mensaje. En este tiempo de crisis dentro de la pantalla chica, el público está enviando un fuerte mensaje con estas elecciones, ojalá los gerentes de programación tomen nota.