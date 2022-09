Rating: un prime time con números en baja y sorpresas inesperadas durante el día

Durante todo el miércoles, los números del rating televisivo ofrecieron una marcada tendencia a la baja , fenómeno que se profundizó en el prime time y que permitió algunas sorpresas a lo largo del día. Lo más visto de la jornada volvió a ser La Voz Argentina (Telefe). El ciclo, basado en The voice, el formato nacido en el Reino Unido a comienzos de la década del noventa, marcó un promedio de 11,6 puntos , por debajo de los 12,2 puntos del martes. Compitiendo en la misma franja, Canta conmigo ahora (eltrece), la versión de All together now que Marcelo Tinelli trajo a la televisión local, marcó 8,3 puntos , ocho décimas menos que el promedio al que había llegado el martes.

Sin llegar a los dos dígitos, lo más visto de eltrece fue Los 8 escalones del millón . El ciclo, que interpela los conocimientos sobre cultura general de los participantes, promedió 9,5 puntos , quedando en segundo lugar en su franja horaria detrás de la ficción brasileña Génesis (Telefe), que ayer llegó a los 10,5 puntos.

América y la TV Pública modificaron sus liderazgos. En América, A la tarde, el show sobre los conflictos de la farándula conducido por Karina Mazzocco, promedió 2,8 y trepó hasta un pico de 3,5 puntos, muy buenos números para su canal y en un horario alejado de las franjas de mayor encendido.

En la TV Pública, Quién sabe más de Argentina, conducido por Robertito Funes Ugarte, desplazó a Cocineras y cocineros argentinos de la cima y se convirtió en lo más visto de la señal estatal con un promedio de 0,8 décimas y un pico de 1 punto. De todos modos, el histórico programa gastronómico del canal cosechó el pico más alto de la jornada cuando escaló hasta 1,1.

En la competencia informativa, Telefe Noticias (Telefe) fue el noticiero más visto del día con un promedio de 10,3 puntos. Telenoche (eltrece), en el mismo horario, hizo 6,7 puntos. A primera hora, Arriba argentinos (eltrece), con Marcelo Bonelli a la cabeza, produjo muy buenos números, llegando a un promedio de 3,8 puntos , cifra que le permitió superar los 2,7 puntos de Buen Telefe (Telefe), liderado por Adrián Puente y Érica Fontana.

Marcelo Bonelli, periodista histórico de eltrece, encabezó la franja del amanecer Archivo

También por la mañana, pero en la banda que arranca a las 9.30, eltrece superó a Telefe. Nosotros a la mañana (eltrece), a cargo del Pollo Álvarez, hizo 4,5 puntos, cuatro décimas más que A la Barbarossa (Telefe), conducido por la actriz Georgina Barbarossa.

En elnueve, lo más visto fue Bendita con un promedio de 4,5 puntos, mientras que en Net TV, El señor de los cielos, con 0,7 décimas, superó ampliamente al resto de la programación de la señal. En Bravo TV, encabezó Avenida Brasil, con 0,6 décimas.

Momentos destacados

Lizy Tagliani estuvo en Cortá por Lozano (Telefe), generando -fiel a su esencia- un momento muy divertido. La actriz y conductora, además, contó detalles sobre ¿Quién es la máscara?, el nuevo programa, conducido por Natalia Oreiro, que Telefe pondrá en el aire la semana próxima. Cortá por Lozano promedió 6,3 puntos, superando los 5,8 puntos de Los 8 escalones del millón, primera edición (eltrece).

En Socios del espectáculo (eltrece) pusieron al aire una gran entrevista a Antonio Gasalla . Luego de un tiempo con algunos conflictos personales y problemas de salud, se pudo ver al actor con muy buen semblante, de buen humor y dando un testimonio profundo sobre su vida. El programa, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, hizo 4,5 puntos de promedio.

Marcela Tinayre recordó a su amiga Sofía Neiman, fallecida hace dos años , en el día en que hubiera cumplido años. La titular de Las rubias (Net TV) reflexionó sobre el vínculo que las unía y sobre la inesperada muerte de la relacionista pública. El ciclo marcó 0,1 de promedio.

Los 5 más vistos

1. La Voz Argentina (Telefe) 11,6 puntos de rating

2. Génesis (Telefe) 10,5 puntos

3. Telefe noticias (Telefe) 10,3 puntos

4. Zuleyha (Telefe) 9,6 puntos

5. Los 8 escalones del millón (eltrece) 9,5 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.