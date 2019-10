A pesar de estar separados, la cantante Daniela y el economista Javier Milei tuvieron un emotivo reencuentro Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 16:03

En el día de su cumpleaños, y ya recuperada del accidente isquémico transitorio que sufrió hace unos días en vivo en el piso de Intrusos, Daniela Mori habló nuevamente con el ciclo de América sobre el emotivo encuentro con su expareja, Javier Milei.

Tras un año de relación y, casi dos meses de estar separados, la cantante se reencontró con su ex en una charla que el economista dio ayer por la tarde. Para sorpresa de todos los presentes, ambos se fundieron en un gran abrazo, lo que disparó varias especulaciones sobre una posible reconciliación.

"La verdad que Javier es un gran economista, me invitó y fui. Fue muy lindo porque apenas entró y me vio, vino a saludarme. Fue muy emotivo para los dos. No me imaginé que necesitaba su abrazo tanto hasta que me lo dio. Fue como un regalo de cumpleaños para mí", confesó Daniela visiblemente emocionada.

Enseguida, la cantante dio detalles de la breve charla que mantuvieron. "Tuve que irme rápido porque a la noche me entregaban un premio de Telefe Internacional por mi trayectoria. Pero me dijo que cuente con él. Realmente lo vi muy preocupado por mi salud. Hoy me saludó por mi cumple por las redes y por teléfono. Es un caballero conmigo, muy amoroso", contó dejando en claro que a pesar de la ruptura mantienen una linda relación.

Y sin cerrar la puerta a una posible reconciliación, disparó: "Si las cosas tienen que ser, serán. Hay un dicho que dice: 'lo que es para vos, no te lo quita nadie'", concluyó la cantante.

El pasado 25 de septiembre, Daniela estuvo invitada al piso de Intrusos para hablar de su separación del economista, pero en un momento de la charla se descompensó y sufrió un desmayo en vivo. Horas más tarde, se supo que la cantante había sufrido un accidente isquémico transitorio.