Daniela Mori, exnovia de Javier Milei, se reunió con Yuyito González y la felicitó por su relación con el Presidente

En un divertido cara a cara, Amalia “Yuyito” González se reunió con Daniela Mori, expareja de Javier Milei, en su programa y ambas protagonizaron una conversación sobre las relaciones amorosas y el vínculo actual entre la exvedette y el presidente de la Nación.

“¡Qué linda estás! Te veo muy linda últimamente”, expresó la cantante en su visita al ciclo Empezar el día (Ciudad Magazine), dirigiéndose a la conductora, a quien entregó varios regalos, incluida una camiseta de fútbol de Chacarita con una estampa de un león, que tendría como destinatario al líder de La Libertad Avanza. “Esta es para alguien a quien solamente vos se la podés entregar, se la llevás al Presidente”, expresó la invitada.

La anfitriona preguntó entonces a la exintegrante del grupo Las Primas cómo había sido en su momento mantener una relación sentimental con una persona del mundo de la política. “La gente va a opinar y está bien que cada uno opine desde su lugar, lo importante es cómo se sienta uno y vos lo vas a entender porque sos exactamente igual”, compartió Mori.

Y continuó: “A nosotras nos importa la persona, no importa lo que sea en ese momento esa persona, sino su esencia, lo que a una le da, sobre todo después de tantos años y experiencia, lo único que una quiere es estar bien. En un momento uno puede ser sensible a las críticas, pero -como decía mi mamá- no hay que tomar las cosas personales”, sumó.

Después de escuchar que la artista está en pareja desde hace un tiempo, González manifestó: “ El amor es así , trae cosas lindas a la vida de una persona, sobre todo cuando uno no lo encara queriendo hacer daño a nadie. Como vos decís, mujeres ya con toda una historia de vida, con hijos, con amores y desamores”.

“Nosotras sabemos lo que queremos , nunca escuché a nadie que dijera algo negativo tuyo, vos siempre dando lo mejor a la gente y uno busca eso”, agregó Daniela, quien invitó a la exvedette a acudir con Milei al próximo estreno de su musical, Rock of ages, en el Teatro Lola Membrives.

La expareja del político continuó opinando sobre el actual presente amoroso del mandatario, quien recientemente se mostró en público junto a Yuyito en un evento en el Teatro Colón. “Nuestro Presidente no puede estar en mejor compañía. Sí, lo tenía que decir”, expresó la cantante.

Y añadió: “A Javi lo quiero como a un hermano. Es una gran persona y tiene buen gusto, miren. Se le nota que está feliz. Qué bueno que lo tenés contento”. “Ah, mirála”, respondió sorprendida la conductora, quien días atrás volvió a tener una cita con Milei. “Tuvimos la cena que estaba pendiente. La verdad que la pasamos bárbaro, charlamos de todo, súper ameno, súper lindo todo... Hubo beso de despedida. Seguimos conociéndonos, hablando”, mencionó González en un audio que fue reproducido en vivo en el programa El run run del espectáculo (Crónica TV).

“Me parece maravillosa”

Mori, quien semanas atrás fue entrevistada por Jorge Fontevecchia en su programa Modo Fontevecchia (Net TV), se refirió en ese momento a la relación surgida entre Yuyito y Javier Milei. Sobre la exvedette, apuntó: “Ella me parece maravillosa, una mujer con todas las letras. Si en este momento están viviendo este amor, o un amor, como se pueda llamar, bienvenido, porque los dos son solteros y tienen todo el derecho de estar juntos. Después más no puedo decir, no me atrevería a hablar de cosas que no vivo, que no me competen”.

La cantante recordó, a continuación, que su relación con el economista duró casi dos años. “Lo que puedo decir de Javier es que él ha sido una persona estupenda conmigo. No puedo hablar de otras relaciones. Pienso que aunque todas las personas somos iguales, no establecemos los mismos vínculos con todos; de algunas personas nos enamoramos y de otras no. Pasa así, es la vida así en general, y nos pasa con todos, si no, nos enamoraríamos todo el tiempo de todo el mundo”, reflexionó.

En esta misma línea, aseguró que Milei “es un caballero” y que “cuando está con una mujer le es completamente fiel y respetuoso”. “Y los tiempos no sé, eso lo puede manejar cada uno según el corazón y según su agenda. El ahora también es presidente y no sé, porque yo no estuve con el cuando él era presidente. Debe ser muy complicado, seguramente”, concluyó.

