El feriado nacional no fue para nada tranquilo para la farándula y la política argentina. Marina Calabró informó este lunes en Lanata Sin Filtro (radio Mitre) sobre el romance entre Javier Milei y Fátima Florez. Desde entonces, este vínculo se volvió el centro de la atención en todos los medios. Y en este contexto habló Daniela Mori, la única expareja pública que se le conoce al candidato presidencial.

Javier Milei es la figura del momento. Obtuvo el 30,2 % de los votos en elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que significó un batacazo para la Libertad avanza, de cara a las votaciones generales, que determinarán al nuevo presidente de la Argentina. En medio de su voraz camino político, el hombre de 52 años, ahora también es el protagonista de los programas de espectáculo al blanquear su relación con la humorista Fátima Florez.

Fátima Florez y Javier Milei son pareja (Fuente: Captura de Video/El Trece)

En 2018, cuando este resultado electoral era un deseo incipiente para Milei, que comenzaba a transitar una popularidad entre la sociedad al compartir en sus redes sociales sus posturas políticas y propuestas para enfrentar la crisis económica nacional, blanqueó su romance con la cantante Daniela Mori. La feliz pareja se mostró en diversos programas del mundo del espectáculo, donde contaron detalles de su vínculo. La relación duró un año, pero ahora volvió a resonar debido a la novedad de que el candidato tiene nueva pareja.

“Fue algo muy normal, muy lindo. Hay como una fábula, no quiero decir exagerada, pero esas cosas no las viví”, fueron las palabras de Daniela respecto a su relación con Milei.

En torno a qué vínculo mantiene actualmente con el candidato, Daniela afirmó que debido al gran amor que se tuvieron, hoy mantienen una buena relación. “Nos quedó una muy buena amistad por la buena relación que tuvimos. Hace cuatro años que estamos separados, en el medio los dos tuvimos otros romances. Tuve algún novio que no era conocido en los medios”, indicó y aseguró que no emitiría opiniones acerca del nuevo romance de su expareja.

Sin embargo, Daniela no dudó en señalar que nota en Javier un cambio muy positivo, que ya había distinguido en él durante la campaña hacia las elecciones PASO, y ahora conoce la razón. Asimismo, destacó que no es una persona cholula, que busca tener una gran fama a costa de codearse con reconocidas figuras. “Lo superrespeto a Milei y Fátima es divina, supertalentosa”, afirmó.

A pesar de estar separados, la cantante Daniela y el economista Javier Milei tienen un estrecho vínculo Instagram

“Respeto a la relación nueva, salgo a hablar para decir que tuvimos una buena relación”, destacó la cantante, al indicar que no opinará sobre este reciente romance — que surgió hace 45 días- que tomó por sorpresa a muchos. Asimismo, tuvo una mención especial para Karina Milei: “Fue una de las mejores cuñadas que tuve, quedamos re amigas”. Por este gran vínculo que mantiene con la familia del candidato presidencial, la cantante decidió no hablar de ciertos asuntos personales del político, como es su nuevo romance y la relación distante que mantiene con sus padres, con los cuales no se hablaría. “Yo no me voy a meter porque realmente me parece algo muy privado de él. No voy a hablar ni media palabra, no me meto con esas cosas, como él no se metió con mis problemas familiares”, aseguró.

Desde el blanqueo de este nuevo romance, los protagonistas se limitaron a confirmar que existe un amor entre ellos, pero hasta el momento no se mostraron juntos. La expectativa por la primera imagen como pareja es muy grande.