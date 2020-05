Reina Reech, preocupada por la situación económica de sus escuelas de arte Fuente: Archivo

6 de mayo de 2020 • 10:56

Varios son los artistas que durante esta pandemia se han expresado en los medios para hablar de la difícil situación económica que están atravesando por no poder trabajar. Este miércoles sumó su testimonio Reina Reech , quien está dictando clases online con sus escuelas de baile. Mientras confesó que intenta transitar estos días con mucha energía, la coreógrafa aseguró que con sus ahorros no llega a pagar todos los gastos y quizá tenga que hipotecar algo para seguir adelante.

"Estoy bien, tratando de mantener alta la energía. Creo que el miedo, la angustia, el bajón es el peor virus que podemos tener porque ahí te entra todo", comentó vía Skype, en dialogo con Nosotros a la mañana . Mientras tanto, reveló que pasa sus días "respirando mucho, meditando y haciendo yoga", y que cumple de manera estricta el aislamiento preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno.

En cuanto a la peor crisis económica que están viviendo los artistas, Reech -que hace 24 años tiene sus propias escuelas de baile- contó cómo se las rebusca para sobrevivir: "Estamos con las clases online. Bajamos en un 50 por ciento las cuotas para que la gente pueda acceder. Esto de tener clases online hace que cualquiera que viva lejos de mis escuelas pueda tomar clases por Zoom con los mejores profesores", advirtió.

Preocupada por la gente que tiene a cargo, agregó: "Todos los profes están a porcentaje y si no hay alumnos no hay trabajo. A mí me importa sostener la estructura porque tengo mucho que pagar pero más me interesa mantener a mis maestros. Entre mis tres escuelas tengo 100 maestros y 25 empleados entre secretarias, contadora, seguridad, limpieza. A veces pienso que ni siquiera con los ahorros que tengo voy a llegar y que voy a tener que hipotecar algo. No solo es el sueldo, sino también los alquileres de las escuelas", confesó, entre lágrimas.

Con respecto a cómo imagina el futuro después del aislamiento, reveló: "Me imagino 10 alumnos en el aula y otros por zoom y que vayan rotando. Iba a hacer una participación en Separadas antes de todo esto, pero tampoco pude hacerlo".

Por último, la actriz habló del compromiso de su hija Juana Repetto con su novio, Sebastián Graviotto, en plena cuarentena. "Todavía no me puse a ni pensar en el vestido. Va a ser un casamiento en un lugar al aire libre en noviembre así que vamos a estar separados", señaló en referencia a las medidas preventivas.