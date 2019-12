Pese al reclamo de Anabela Ascar, la Justicia reconoció a la hija de Héctor Ricardo García como única heredera de los bienes del fallecido periodista Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2019 • 19:22

Una herencia millonaria desató una guerra judicial ni bien Héctor Ricardo García falleció. Por un lado, su expareja Anabela Ascar, quien convivió a su lado durante los últimos 20 años; por otro, María Elena García, hija del periodista y dueño del grupo Crónica.

A pesar de que durante los últimos años convivían y hasta trabajaron juntos en el canal de noticias, la familia de García nunca reconoció a Ascar como su mujer. "Hay una familia que quiere ocultar mi situación de concubina y todo lo que hice por Héctor Ricardo García", denunciaba la periodista tras la muerte del empresario, en junio pasado.

Si bien hay una mansión, el canal de noticias y una gran cantidad de objetos de valor en juego, Ascar asegura que ella solo reclama una compensación económica por todos estos años que estuvo al lado del empresario. "Voy a juicio para que me paguen lo que me corresponde. Hubo una mediación y como no hubo acuerdo por el dinero que reclamo, vamos a juicio", contaba hace unos meses atrás la conductora.

Sin embargo, la justicia acaba de fallar en contra de Ascar, declarando a la hija de García como la única heredera de todos sus bienes. La noticia la dio esta tarde Carlos Monti en Pamela a la tarde, quien aseguró que la periodista tiene que desalojar la casa en las próximas semanas. "Ella está deseando irse porque mantener esa mansión cuesta mucho dinero. Quiere que le den la plata que le corresponde y se va con su madre", aseguró el periodista.