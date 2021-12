El regreso de Mirtha Legrand: Ricardo Darín, muy agradecido por un gesto de “La Chiqui”

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a la televisión para despedir el 2021 con su público. Acompañada de su nieta, Juanita Viale, la conductora recibió a cuatro invitados de lujo en su mesaza: Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon. A la salida, Ricardo Darín contó cómo vio a la diva y esquivó las preguntas sobre política de los periodistas apostados en el lugar.

Mirtha Legrand y Juana Viale recibieron a Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon en su mesaza del sábado Gentileza StoryLab

“Estuvo genial. Ella increíble, fantástica, extraordinaria”, comentó el actor ni bien terminaron las grabaciones en una nota con Los ángeles de la mañana. En cuanto a cómo la vio a la conductora después de tantos meses sin pantalla, agregó: “Empezó, según ella dijo, un poquito nerviosa y es lógico y terminó muy contenta, feliz y tranquila. Tenía la incertidumbre de la vuelta, pero la pasó bien. Todos ayudamos a que eso sea así”.

Sin dudas, “La Chiqui” no pudo haber tenido mejores comensales en su regreso. Junto a Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon, el actor confesó lo que significó para él ser parte de esta tan esperada velada. “Contento de haber sido invitado en su regreso. Acompañarla en este momento, más allá del afecto que uno sienta por ella, en este caso en particular es un agradecimiento eterno por todas las veces que nos hizo la gamba toda vez que uno necesitó promocionar, contar algo y demás. Ella siempre estuvo dispuesta”, reconoció.

“Hubo de todo, no fue solo diversión. Se habló de todo un poco, se rememoraron cosas, los chicos cantaron genial, estuvo muy bien”, agregó respecto a lo que sucedió en la mesa más famosa del país.

Aunque el intérprete se mostró muy predispuesto a charlar con la prensa, se puso serio cuando la prensa le preguntó por política. “Cómo vivís este momento tan particular de la Argentina?”, lanzó el cronista de LAM. “No, no, no. No lo vivo”, lanzó sin querer opinar del tema.

La palabra de Diego Torres

Diego Torres fue otro de los invitados a La noche de Mirtha Legrand. Después de varios meses sin venir a la Argentina, el cantante fue parte de este ansiado regreso y se mostró feliz de poder participar. “La vi espléndida, con una energía genial, feliz de volver. Y una mesa divina con gente con la que ella se siente cómoda, así que muy bien”, comentó el compositor de Atlántico a pie.

Tras confesar los motivos de su visita al país (vino a presentar su nuevo disco), Torres volvió a hablar de su separación de Débora Bello. “No es un duelo. Es una relación que tiene muchos años, que nos queremos mucho y bueno, las relaciones no son fáciles pero nos tenemos un amor muy grande y una hija que amamos. Ella es una gran persona, una gran madre. Somos gente tranquila, de bajo perfil”, repitió ante la prensa lo que ya había dicho durante el programa.

“Estoy acá tranquilo trabajando. Ilusionado que vienen los conciertos después de un tiempo largo de no estar en el escenario. Se viene un momento súper feliz de poder hacer una gira, de montar un show nuevo, de poder reencontrarme con la gente. Es algo que extraño mucho”, expresó.

Y si bien está muy enfocado en su nuevo disco y en la gira que tiene por delante, el artista no descartó volver a la actuación. “Estoy escuchando proyectos así que en cualquier momento el oficio de actor vuelve. Hay muchos contenidos de series, muchas plataformas así que yo creo que en cualquier momento me ven ahí haciendo algo”, remató entusiasmado.