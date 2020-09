Ricky Maravilla habló de sus ganas de estar en el Cantando 2020: "Nos sacaríamos chispas con La Bomba" Crédito: Captura de pantalla

8 de septiembre de 2020 • 13:18

Ricky Maravilla fue convocado para participar en el Cantando 2020 en la ronda de tríos. Desde Salta, y cumpliendo con la cuarentena obligatoria, el cantante de música tropical charló con Los ángeles de la mañana y aseguró que le encantaría entrar al certamen como participante y competir con Gladys "La Bomba Tucumana" en la pista. "Nos sacaríamos chispas", confesó.

Tras confirmar que fue invitado para estar en el ciclo acompañando a la pareja de Esmeralda Mitre, el músico habló de sus expectativas en el concurso. "Recién estamos en las primeras conversaciones. Me llamo el representante de Esmeralda y ahora seguramente me va a llamar la producción del programa. Me gustaría cantar lo que sea con tal de que salga lindo, divertido, alegre y tengamos buenos puntajes", reveló.

"¿Te gustaría ser participante fijo del certamen?", le preguntó Ángel de Brito. "Yo me animo a todo. Soy una persona muy positiva, así que siempre le doy para adelante. Estaríamos a la par con "La Bomba", nos sacaríamos chispas. Estaría bueno, ¿no?", lanzó mientras las panelistas del ciclo de eltrece imaginaban como sería ese cruce entre los dos referentes de la cumbia.

"Yo recalé en la música tropical, pero antes de ser Ricky Maravilla yo cantaba melódico, folclore, rock and roll, temas románticos, hasta tango. Pasé por todos los ritmos. Actuaba en todas las confiterías de Buenos Aires y hacía todos los géneros, tengo experiencia", agregó el creador de "Qué tendrá el petiso".

Y enseguida, explicó los motivos por los que le gustaría estar en el show. "Con estos programas uno toma otro tipo de relevancia. Gracias a Dios, pude conquistar a distintos estratos sociales y etarios. Además de viajar por el mundo y cantar en países como Australia, Japón, España, Estados Unidos, México, Brasil... Hoy a través de las redes llegamos a todo el mundo", expresó.