El próximo 16 de octubre, y por primera vez, se llevarán a cabo los Martín Fierro de la Moda y la polémica en torno al jurado y las ternas estalló hace varias semanas. Sin embargo, la más fuerte de todas fue la guerra que se desató entre Roberto Piazza y Luis Ventura, a raíz de una carta abierta que el diseñador publicó en sus redes y en la cual asegura que él no va a competir con diseñadores que recién comienzan.

Desde Madrid y muy enojado al respecto, Piazza habló en exclusiva con Involucrados y se volvió a enfrentar con Ventura, panelista del ciclo de América y presidente de APTRA, la asociación encargada de entregar los galardones. "A mí me llamaron hace cuatro meses y me dicen que se están gestionando estos premios. Me dicen que no se iban a dar ternas, que necesitaban que estén los 15 mejores diseñadores presentes para hacer un desfile. Como yo estoy en Madrid, me dijeron que mande un representante. Iba a hacer dos vestidos especialmente para ese desfile. Luego, me dijeron que no iba a haber desfile y que iba a estar invitado sólo para una nota de color", comenzó a relatar el diseñador.

"Yo les dije que no podía competir con diseñadores que recién arrancan. No competiría ni con Paz Cornú, que no hace alta costura, ni con Jorge Rey", disparó indignado al respecto. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por Ventura, quién expresó el dolor que sintió al leer las palabras del diseñador: "¿Por qué no me llamaste en lugar de sacar una carta que le hace mal a un emprendimiento que apunta a juntar a toda la industria de la moda? Leer de la entidad que yo presido que te falto el respeto y que tenemos falta de ética cuando todo el tiempo estuvimos pendientes para que vengas y participes. Sabés que yo te quiero", señaló.

"Sabés que hablando conmigo yo lo hubiera arreglado. Yo te conozco de cuando luchabas por las reivindicaciones sociales, por eso te respeto. Que esa mirada parta de alguien que yo quiero, duele", agregó Ventura.

Argumentando que "a mí me dijeron que vos no estabas más como presidente de APTRA", Piazza tomo la voz en representación de todos los diseñadores de trayectoria que están furiosos con esta premiación. "Primero no iba a haber ternas, solo desfiles. Ahora no hay desfiles y hay ternas. Los consagrados no podemos competir. Los creadores de moda de hace 50 años como Gino Bogani, Iara, Sylvie Burstin no podemos estar en ternas. La moda es un mundo distinto al de la tele y el teatro", volvió a repetir firme en su postura.

Con el fin de aclarar la situación, el periodista de espectáculos reveló que la intención de APTRA era hacer un homenaje a todos ellos. "Era una sorpresa pero bueno. Ya está", admitió Ventura. Sin embargo, el diseñador confesó: "A mí me dijeron: 'lo que necesitamos de vos es que vengas a hacer presencia, no me hablaron ni de un reconocimiento a la trayectoria, ni nada".