Se la nota decepcionada. Ni siquiera angustiada tras ser expulsada de la competencia de MasterChef Celebrity en la Gala de Eliminación de ayer domingo. "Estoy tranquila porque lo di todo, le puse actitud y valoré la cocina. A la profesión del jurado la respeté, me preparé para estar ahí", reconoce Rocío Marengo a LA NACION. No quiso hablar con nadie ni pasearse por los programas de televisión para exponer su duelo al aire. "Todo lo que diga será para que me califiquen de mala perdedora, pero no lo soy", sostiene. Está a punto de partir rumbo a Miami para descansar junto a su novio Eduardo Fort y en su cabeza gira, una y otra vez, la idea de la maternidad, el deseo que hoy la moviliza: "No estoy embarazada, pero hoy es mi prioridad".

Anoche, el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui la dejó fuera del programa. Algo que se veía venir dado cierto encono que el tribunal del certamen demostraba tener con la participante: "Fue un mal momento, un juego muy desafortunado, gracias a ese reloj loco que fue parando donde quiso y me dejó en una estación con muy pocos productos, con cero condimentos, no sé quién podría cocinar con eso y que le dijeran que estaba bien el plato. Insólito para una prueba de eliminación y para un certamen de este nivel, donde lo tenés que dar todo para seguir. De hecho, lo tenía que dar todo porque el jurado no me dejaba pasar una". Indudablemente el vínculo entre la participante y los chefs no era bueno, incluso Martitegui no se privó de ser severo al límite del destrato.

A MasterChef Celebrity, Rocío Marengo le aportó conocimientos de gastronomía y gracia Crédito: Gentileza Telefe

-Ninguno de los participantes disfrutó del desafío, pero en tu caso el malestar fue muy notorio.

-Me puse feliz por Claudia porque es una divina y le dejaba todo hecho. A mí me tocó la estación del Mono, que estaba bastante bien.

-Pero luego tuviste que recalar en la isla de Vicky Xipolitakis.

-En la estación de Vicky me encontré sin condimentos. Solo a ella le pueden decir que cocina bien con esos productos, es imposible. Zafé, pero no era lo que quería hacer.

-¿El jurado no te medía con la misma vara que a otros participantes como Xipolitakis?

-El jurado me criticaba que fuera tan positiva, llegaba para darlo todo. Soy una mina que se reinventa todos los días y empieza de cero, aunque el día anterior me haya equivocado.

-¿Por qué no valoraba esa característica?

-A algunos quizás les molesta que una sea así, pero es una de las virtudes que tengo. Soy real y espontánea.

-¿Notabas encono del jurado hacia vos?

-No sé, no sé, quisieron jugar, pero yo siempre iba a salir perdiendo porque ellos deciden quién se queda y quién se va. Desde el momento en que el jurado empieza a jugar conmigo, no me quedaba nada ahí adentro.

-¿Competían con vos?

-Te juro que no quiero irme diciendo algo que no sé. Pero puedo jurar que no me daba lo mismo hacer las cosas bien o mal. Hasta me llevaba apuntes para recordar las recetas, algo que está permitido. En esta instancia del programa hay gente que no quiere estar y le da todo lo mismo porque consideran que nunca más van a entrar a una cocina. A mí me duele que en MasterChef Celebrity tengan participantes que miren a la cocina como algo menor.

-¿Quiénes son los participantes que subestiman la cocina?

-Un montón.

-¿Por ejemplo?

-No quiero irme despotricando o tirándole barro a mis compañeros. Para mí es un juego y terminó. Solo digo que tengo herramientas, me preparé y respeté la cocina, pero ellos prefieren dejar gente que no hace eso y que no quiere aprender.

-¿Por qué ese tipo de participantes sigue en competencia y a vos te echaron?

-Porque el que decide es el jurado.

-¿El foco de evaluación está depositado en otro lado?

-Si hubiese sabido qué buscaba el jurado, me hubiese resultado más fácil estar en la competencia.

-¿Qué participante te dejó un trago amargo o un mal recuerdo?

-Hice la mía. Es un reality y, más allá de que te puedas llevar grandes amigos, fui a jugar. En el momento de jugar todo era bastante individual y yo jugaba fuerte, pero estoy tranquila porque di lo mejor de mí.

-¿Quién desearías que gane el certamen?

-Me gustaría que gane Claudia Villafañe.

-¿Tiene chances?

-Sí, para mí tiene todas las chances. A nivel cocina, también me gusta lo que hace Belu Lucius y creo que Analía Franchín va por un buen camino.

-No mencionás a Sofía Pachano, gran cocinera.

-Sofi cocina un montón.

-Es una jugadora algo compleja, ¿cómo te llevabas con ella?

-Ella hizo su juego, pero no se abrió mucho. Habrá notado que yo era competencia y prefirió ayudar a los que no lo eran. Cada uno hizo su juego, pero, por un tema de edición, quedó muy en evidencia mi juego y no el de otros. Ayudar a alguien que no es tu competencia es fácil, el compañerismo se ve cuando ayudás a quien puede ser tu competencia el día de mañana. Hay cosas que no se vieron, estoy muy tranquila porque sé quien soy.

En las últimas horas, Belu Lucius se encargó de comentar en las redes sociales su disconformidad sobre los criterios de edición, una estrategia parar construir relato. Algo de eso también incomodó a Marengo, quien no aprueba el recorte que se hizo de su personalidad.

-¿Algún compañero celebró tu partida?

-Si el jurado quería que me fuera, no podía hacer nada y eso no es culpa de mis compañeros. Me da una tranquilidad haber recibido mensajes y saludos de productores súper importantes. Fui una buena persona, ciento por ciento real y transparente, pero si no lo quisieron ver, seguiré mi camino por otros rumbos. No valoraron a una chica a la que le afecta de verdad hacer mal un plato.

-Se te percibe el enojo.

-A mí me gusta estar en lugares donde me cuidan y me quieren. Cuando uno se muestra en carne viva, tiene que estar con gente que la protege. Si a una persona en carne viva la vas a tirar bajo el sol, la matás.

-¿Se buscó sacar lo mejor de vos o destrozarte?

-Siento que quisieron ponerme en el lugar de mala cuando es un papel que no puedo sostener, porque mi personaje siempre fue el de "tontona", naíf. Me considero una buena persona, transparente y me duele que me hayan hecho entrar en ese lugar.

La voz se le entrecorta y comienza a llorar. Siente que se cometió una injusticia y que su paso por el programa de Telefe merecía mejor destino: "No soy Santa Teresa de Calcuta, pero soy una mina real".

Rocío Marengo cree que el jurado no evalúa a todos los participantes de MasterChef Celebrity de la misma manera

-¿Por qué te hicieron ingresar en el terreno de una villana? ¿Rendía?

-Después de veinte años de trabajar en la tele, no me lo merezco.

No puede concluir su idea, otra vez el dolor brota y le impide continuar: "Perdoname, me emociono porque considero que no merecía el lugar donde me ubicaron".

-¿Considerás que el jurado te veía mal y, aún así, continuaba con un rigor desmedida a la hora de darte indicaciones o evaluarte?

-Me veían mal, que me afectaba todo, y me exprimían más. Ellos abusaron de verme en carne viva.

-Los integrantes del jurado, ¿votan en bloque o se los puede identificar en la individualidad?

-Son chefs, pero están trabajando como actores. Yo jugué y ellos juegan, pero es más fácil jugar a ser jurado que participante.

Luego de las vacaciones Rocío regresará a la actividad, pero por la pantalla de eltrece, dado que será una de las integrantes del staff del nuevo programa de Guido Kaczka que se estrenará el 4 de enero. "Discúlpame, pero me colapsé", se justifica ante las lágrimas.

-¿Por qué sentís que hubo una mirada tan fina sobre tu trabajo?

-A mí me tiraban dardos porque se los devolvía, sabía jugar, pero no fue justo darme tanto palo.

