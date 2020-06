Rocío Oliva habló del polémico video de Maradona y de que lo quieren perjudicar

La nueva Rocío Oliva: "Ya no quiero pertenecer al Mundo Maradona". Crédito: Instagram

Lejos quedaron las épocas en que la relación del periodismo con Rocío Oliva era como atravesar un témpano de hielo. En las últimas semanas, y ya separada de Diego Maradona , la chica de 29 años ha pasado gran parte de sus horas frente a una pantalla de televisión, con una simpatía arrolladora y contando lo justo y necesario sobre su vida junto al jugador. Pero su aparición en la noche del martes en Polémica en el bar tuvo un condimento extra, ya que se produjo a pocas horas de filtrarse un polémico video del exjugador de fútbol bailando junto a Verónica Ojeda en México, en donde no se lo ve bien.

" Ese video seguramente lo subió una persona que no lo quiere, sino no lo exponés a eso " , comenzó diciendo Oliva, quien fue signada por la familia del futbolista como parte de su conflictivo entorno.

Dispuesta a decir su verdad, Oliva hizo referencia a los constantes dardos que recibe, especialmente de las hijas de su ex y se defendió: "El tiempo siempre muestra la verdad, cuando una está tranquila a la larga todo se sabe. Yo no quiero ni aparecer porque paso a dos cuadras y ya dicen que me metí en la casa adentro de un baúl, que todo lo que le pasó es culpa mía . Me encantaría ir y decirle: 'Hola Diego, cómo estás' pero yo misma me puse una perimetral. Incluso cambié mi número de teléfono porque fue la manera de poder despegar del todo".

Enseguida, Oliva continuó dando más datos de la filmación en cuestión: "Es una lástima, no tenemos que minimizar esto, no está bueno. La persona que lo grabó tiene diez mil videos de Diego y no va a pasar este especialmente. Es Stefano, un amigo italiano de toda su vida ", dando a entender que fue alguien más quien buscó perjudicarlo con la filtración.

No es la primera vez que Oliva toma distancia, para tarde o temprano volver y después separarse y después volver y después separarse, en una suerte de eterno retorno. Sin embargo, la invitada (que confesó tener "un gran complejo de Edipo", que la empuja a buscar hombres mayores) aseguró que esta vez es la definitiva: " Es mi ex, no hay vuelta atrás, es un tema terminado, ya no quiero pertenecer al 'mundo Maradona' . Desde el momento en que uno llama y no hay más respuesta, pasan los 90 días de cuarentena, sumados los días que ya no lo veía, listo. Una dice 'esto ya está terminado'. Dos más dos es cuatro. Le deseo lo mejor y quiero que esté bien, pero es un tema pasado, de verdad".