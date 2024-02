escuchar

Quienes pisaron alguna vez un escenario dicen que allí hay algo mágico. Tiene que ver con el juego, con ser varias personas a la vez, con hacer reír al público o conmoverlo hasta las lágrimas. Pero, al mismo tiempo es un espacio de autodescubrimiento como artista y como persona. Maida Andrenacci sintió un poco de todo eso a los cinco años cuando tomó su primera clase de actuación en la escuela de Hugo Midón. Hoy, a los 37, sigue fiel a esa niña que pudo encontrar su lugar en el mundo. En diálogo con LA NACION, la actriz rememoró sus inicios en Magazine for Fai de la mano de Mex Urtizberea, su inolvidable personaje de Valentina en Floricienta y su brillante presente en Tootsie al lado de Nicolás Vázquez. La historia de una vida que comenzó desde la butaca correcta y en el momento exacto en el que el director gritó “acción”.

Como varios padres, los de Maida Andrenacci también quisieron que su hija tuviera una actividad por fuera del jardín de infantes. La probaron en danza, dibujo y pintura, pero no tuvieron éxito. Un día, su madre la inscribió en teatro y ella, con apenas cinco años, se largó a llorar, pero no porque no le gustara sino todo lo contrario: no quería irse de la clase. Comenzó su formación con Nora Moseinco en la escuela de Hugo Midón y fue ella quien la llevó a Magazine for Fai, el recordado programa comandado por Mex Urtizberea que se estrenó en 1995 por Cablín.

El debut de Andrenacci en televisión fue en Magazine For Fai (Foto: Gentileza Maida Andrenacci)

“Fue el destino”, le dice Maida a LA NACION. Y es que allí trabajó con Moseinco, Urtizberea, Alberto Muñoz y Lucrecia Martel. El programa fue un semillero de jóvenes artistas: allí también dieron sus primeros pasos Julieta Zylberberg, Violeta Urtizberea, Martín Piroyansky y Laura Cymer, entre otros. “Era un contexto de juego, de ir a disfrazarte como si te abrieran el placard de tu mamá y te dieran un peinador, un maquillador y unas pelucas y te dijeran ‘¿qué te querés poner?’”, rememoró la actriz.

En el ciclo interpretó a la Doctora Erricabarren, quien recibía al aire consultas de los fanáticos y debía improvisar las respuestas. “Para mí nunca fue un trabajo, sino un placer, un juego. Esa fue la semilla, divertirse. Que sea un juego es la mejor forma de encarar la actuación”, reflexionó.

Posteriormente, dividió sus estudios en el colegio secundario con sus trabajos en teatro y televisión. Hizo La familia Fernández de Hugo Midón y participó en Gasoleros. Pero, fue años más tarde y gracias al “ángel” de su historia, Mariano Demaría, cuando le llegó el personaje que lo cambió todo y nada menos que en una producción de Cris Morena.

Floricienta y un éxito sin precedentes

Corría 2004 cuando Cris Morena estrenó en la pantalla de eltrece Floricienta, con Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro como protagonistas. Con 18 años, Maida se puso en la piel de Valentina, la mejor amiga de Maia (Poli Sallustro), una de las hermanas Fritzenwalden. Que Andrenacci haya hecho el casting para ese papel tuvo mucho que ver con Demaría, quien en ese entonces formaba parte del equipo de producción.

Entre 2004 y 2005, Maida interpretó a Valentina en Floricienta (Foto: Archivo)

“Buscaban un personaje medio alocado, de comedia y no lo encontraban. Mariano dijo ‘¿dónde está esta chica de Magazine for Fai?’”, recordó. Para resolver este interrogante la buscaron, la encontraron, le tomaron una audición y el papel fue suyo. “Valentina fue una mezcla de cosas y fue creciendo hasta llegar a las figuritas”, reconoció entre risas. Hubo un extenso trabajo con el director (Martín Mariani) de ensayos y propuestas que empezaron a funcionar. A Cris Morena le gustó que hablara un poco en inglés y con Nicolás Maiques probaban fuera de cámara opciones para potenciar la historia de amor que les tocana interpretar.

Maida junto a Poli Sallustro y Nico Maiques, con quienes compartió elenco en Floricienta (Foto: Instagram @maidaandrenacciok)

Floricienta fue, sin dudas, uno de los mayores éxitos no solo de Cris Morena, sino también de la televisión argentina. Fueron 361 capítulos distribuidos en dos temporadas, a las que se sumaron shows en el teatro, discos y giras por el mundo. Ese fenómeno que traspasó generaciones y continúa vigente, también generó un fuerte impacto en los jóvenes actores que formaban parte de él: “Cuando compartís algo tan fuerte, hay algo que te une más allá de que no te veas todos los días. Con Benjamín Rojas volví a trabajar, con Merakio, Nico Maiques y Brenda Gandini también. Para todos fue un momento fundacional”.

Nicolás Maiques y Maida Andrenacci como Nico y Valentina en Floricienta (Foto: Captura de YouTube)

Un reencuentro inesperado y un amor que nació en el lugar más especial

Otro de los proyectos de Andrenacci fue Niní, donde volvió a compartir elenco con Bertotti. Pero, ese trabajo no solo la influyó en lo profesional, sino también en lo personal. ¿El motivo? Allí conoció a quien hoy es su pareja y padre de su hija, el actor Héctor Díaz. Para Maida, la presencia de él en la tira generó un fuerte impacto por su trayectoria y experiencia, y a pesar de que sus personajes tenían historias distintas y no se cruzaban, lo consideraba “una persona superinteresante”.

En la vida de Maida hay algo muy evidente de estar en el lugar y momento correcto. Varios meses después de que terminara la novela, se reencontró con Héctor en la fila de una obra en el teatro. Una vez más, esas cuatro paredes con butacas en el centro volvieron a ser escenario de una nueva historia, pero de la vida real. “Empezamos a hablar y una cosa llevo a la otra… Él cuenta que fue como una aparición, como que se detuvo el tiempo. Yo jamás lo había visto con esos ojos, para mí era alguien a admirar”, expresó.

Maida está en pareja con el actor, Héctor Díaz, con quien tiene una hija, Eloisa, de 4 años (Foto: Instagram @maidaandrenacciok)

Para ese entonces los dos estaban solteros. Empezaron a comunicarse por Facebook y a verse más seguido: “Todavía estaba entendiendo lo bien que nos llevábamos y cómo no había sucedido eso antes, y él estaba comprendiendo que la edad no era un problema”, admitió, en relación con que Díaz le lleva 20 años. Finalmente, el actor de Argentina, 1985 fue quien dio el gran paso y la invitó a ver una obra que protagonizaba. ¡Spoiler alert! No se separaron más.

El amor se multiplicó el 25 de enero de 2020 con el nacimiento de su hija, Eloisa, quien hoy tiene cuatro años y está en plena etapa de descubrir el mundo. Si bien Maida no quiere etiquetarla en algo, la pequeña no es ajena al trabajo de sus padres. “Entiende lo que es ‘me voy a Tootsie’. Me acompaña y en el teatro la maquillan, las chicas de vestuario le hicieron una pollera igual a las que usan las bailarinas en la obra. Por ahora es puro juego, pero vamos a ver para donde va”. ¿Cómo se define la actriz en su rol de mamá?, simple: es un “ensúciate, pero no me toques el sillón, tirate, pero no de ahí”.

Una llamada de Nico Vázquez para un icónico personaje en Tootsie

A lo largo de su carrera, Maida hizo un poco de todo. Cine, televisión, teatro independiente y hasta cantó y bailó en Camarera, la versión argentina de Waitress, el musical basado en la película homónima de 2007 que llegó a Broadway en 2016 con letra y música de Sara Bareilles. Si bien tenía experiencia en canto – su padre es director de coro – hacerlo durante dos horas en escena era un mundo aparte. Su representante le insistió mucho para que se presentara a la audición y ella que se animó. ¿El resultado? Un Premio Hugo a Actriz revelación.

Por su personaje en Camarera, fue reconocida con el Premio Hugo a actriz revelación (Foto: Gentileza Maida Andrenacci)

Fue durante ese obra cuando, una vez más, volvió a entrar a escena su “ángel” Mariano Demaría, quien estuvo sentado en la butaca indicada cuando se levantó el telón. Allí, el director le encontró su próximo desafío, pero ella aún no lo sabía. Un par de años más tarde, él y Nicolás Vázquez fueron a ver a Héctor al teatro y tras la función, el ex Casi Ángeles no se resistió y le preguntó si su esposa estaba con algún proyecto.

“Héctor volvió a casa, yo estaba dormida, y me dijo ‘Nico preguntó por vos’”, reveló la actriz. Si bien al principio no le creyó, dos meses después le escribió a Vázquez para sacarse la duda. ¿La respuesta que recibió? que no le podía decir mucho, pero que la iba a llamar. “A los pocos días vi que publicó la foto de Tootsie y dije ‘la amiga’”, precisó sobre el momento en el que supo qué papel le iban a ofrecer en la obra.

Efectivamente, el actor cumplió y la llamó para que interpretara Vane, que si bien es la mejor amiga de Santiago Dorsi (el personaje de Vázquez), también está perdidamente enamorada de él. Sin embargo, no sabe que es, a su vez, Dorita Sánchez, quien se quedó papel para el musical para el cual ella también había audicionado. “Disfruto mucho de trabajar con Nico en escena nos entendimos al instante”, admitió.

Maida forma parte del éxito de Tootsie, donde interpreta a Vane, mejor amiga Santiago Dorsi, el personaje de Nico Vázquez (Foto: Instagram @maidaandrenacciok)

“El personaje tiene algo que me encanta que es la identificación. Todos pasamos por eso de tratar de darlo todo en algo y saber que lo estamos dando mal. El intento a pesar de todo y su perseverancia me parecen maravillosos. Tiene un arco precioso, sabe de sus errores y sus aciertos, lo que tiene, lo que no va a tener y se resigna un poco también en pos de su felicidad”, reveló sobre su papel de Vane.

Asimismo, se refirió a la respuesta del público tan diverso que aplaude de pie en cada función y a ese abanico de propuestas y artistas que funciona orgánicamente sobre el escenario y al cual describió como “distintas texturas en un mismo lienzo”. Además de Vázquez, también comparte elenco con Julieta Nair Calvo, Vivian El Jaber, Francisco Andrade, Leo Trento y un talentoso grupo de artistas. ¿El director? Sí, es Mariano Demaría.

De jueves a domingo, Maida Andrenacci se sube al escenario del Teatro Lola Membrives para hacer Tootsie (Foto: Gentileza Maida Andrenacci)

Tras una exitosa temporada en 2023 que le valió cuatro premios Ace, Tootsie regresó al teatro Lola Membrives (Av. Corrientes 1280) con funciones de jueves a domingo y entradas a través de Plateanet. “En un momento tan difícil, el hecho de poder estar haciendo una comedia que la gente elija, que haga un esfuerzo para ver, y regalarles un momento de diversión y esparcimiento mental por un rato me parece maravilloso”, aseveró.

A los 37 años, Maida Andrenacci considera que es más fiel que nunca a esa niña que lloraba porque no quería irse de la clase de teatro. Cinco veces por semana se sube al escenario mientras espera que se estrene por Disney +, Los MacAnimals, serie que grabó en 2022. A poco de cumplir tres décadas de carrera, no hay nada que la aleje de los telones y los sets de filmación. “Es el lugar al que pertenezco. Creo que solo le gana jugar con mi hija”, concluyó.