El peluquero comenzó a trabajar a pesar de que su rubro no es considerado esencial en la cuarentena por la pandemia del Covid-19

Un momento complejo se vivió al aire este miércoles en el programa Fantino a la Tarde de América. Tras haber leído un posteo del peluquero Rubén Orlando en el que avisaba que iba a abrir su local en el Barrio 31 porque necesita trabajar, la producción fue hacia allí y se encontró con Orlando efectivamente in situ, a pesar de que el rubro peluquería no está habilitado en la Ciudad de Buenos Aires para funcionar en el contexto de la cuarentena por la pandemia de coronavirus .

Cuando el móvil llegó al lugar, se vio a los empleados del peluquero atendiendo con barbijos a los clientes, ante lo cual el conductor del ciclo, Alejandro Fantino, le preguntó a Orlando si no tenía miedo de ir preso por desobediencia. "Si tengo que ir preso, voy con gusto por defender estos derechos", respondió tajante. "La gente no tiene para comer, están robando terriblemente; la gente si no trabaja, no se llena la panza; y hay quienes salen a robar", amplió. "Yo he pasado hambre, en mi infancia, y cuando quebré, pero fui por el lado del trabajo; pasa que es fácil hablar cuando se tiene la panza llena", añadió.

Rubén Orlando abrió su peluquería en la Villa 31

Video

Asimismo, el peluquero aseguró que la apertura al público "no es nada contra [Horacio] Rodríguez Larreta ni Diego Santilli, a quienes quiero mucho y apoyo como siempre", expresó, sobre el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Pero la verdad es que no se puede más".

Horas antes del móvil, Orlando había comunicado en su cuenta de Facebook que iba a abrir las puertas de su local. "Prefiero ir preso, hoy abro en la Villa 31, la gente quiere comer, trabajan o salen a robar", se podía leer en la publicación.

"Esta es la contracara de la pandemia, porque había mucha angustia de Rubén Orlando, estaba muy angustiado, le temblaba la voz, y no tenemos la respuesta a esto", dijo Fantino al concluir su charla con el peluquero.