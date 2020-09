Jude Law en The Third Day

Septiembre comienza y las señales de cable y plataformas streaming más importantes preparan una batería de lanzamientos para llamar la atención. Por este motivo, repasamos algunos regresos de series, esperados estrenos y hasta la reposición de un verdadero clásico con el que vale la pena reencontrarse.

The Boys (segunda temporada)

Los superhéroes son los grandes defensores de la justicia y los villanos, un grupo de forajidos que busca eliminarlos. Esa puede ser la premisa de cualquier historia vinculada a este género, pero aquí es exactamente al revés. En esta ficción basada en la historieta de Garth Ennis y Darick Robertson, un supergrupo llamado Los Siete se jactan de pelear por causas justas, cuando en realidad buscan su propio beneficio y los de una millonaria empresa a la que responden.Por este motivo, un grupo de violentos antihéroes deciden sacarles las máscaras y dejar en evidencia su extensa lista de chantajes, negocios turbios y asesinatos. The Boys es una ingeniosa relectura de los superhéroes, que bajo una superficie de excesiva violencia, esconde una afilada crítica hacia las grandes corporaciones y el negocio de hacer el bien.

The Boys es una de las series originales más importantes dentro del catálogo de Amazon Prime Video y su segunda temporada llega acompañada de la noticia de la confirmación de un tercer año. Con el protagónico de Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty y Jack Quaid, esta ficción es ideal no solo para los amantes de estas, sino también para quienes consideran que en materia de superhéroes ya está todo dicho.

Disponible en Amazon Prime Video a partir del 4 de septiembre, con estreno de nuevos episodios todos los viernes hasta el 9 de octubre.

Alta fidelidad (primera temporada)

Cuando publicó Alta fidelidad, Nick Hornby se reveló como un escritor tremendamente lúcido al momento de bañarse en melancolía y repasar (e idealizar) a las parejas pasadas. Utilizando como timón a un amante de la música llamado Rob Fleming, el escritor creó a un protagonista reflexivo, un poco torturado por sus propios fantasmas pero decidido a descubrir en qué fallaron sus antiguas relaciones. Y ese libro (que tuvo una gran adaptación al cine protagonizada por John Cusack) ahora se convierte en una serie que llega a Starzplay. Como salta a simple vista, la diferencia fundamental es que la historia está contada desde la perspectiva de una mujer. De este modo, al frente del relato se encuentra Rob (Zoe Kravitz), una melómana que se vuelca a hacer un repaso de sus rupturas más dolorosas.

Disponible en Starzplay a partir del 10 de septiembre.

Van der Valk (miniserie)

A comienzos de los setenta debutó en Inglaterra una ficción titulada Van der Valk, en la que un detective de Ámsterdam resolvía todo tipo de casos. El show contó con cinco temporadas entre 1972 y 1992, convirtiéndose en uno de los fenómenos televisivos más importantes de Europa. A casi veinte años de su última temporada y confiando en las posibilidades de trasladar las aventuras de ese personaje a la actualidad, llega una remake de Van der Valk. A lo largo de tres episodios, el detective se sumergirá en los submundos de Ámsterdam para desentrañar distintos conflictos, desde el homicidio de la esposa de un joyero, hasta el secuestro del hijo de un empresario.

Desde el 8 de septiembre, a las 22, todos los martes disponibles en los canales 201 y 1201 de Direct TV, y on demand Direct TV GO.

The Third Day (miniserie)

Luego de un celebrado paso al frente en The Young Pope,Jude Law se convierte en el protagonista de otra esperada ficción para la pantalla chica.The Third Day es un thriller cuyos seis episodios se dividen en dos grandes arcos, primero "Verano" y luego "Invierno". En el primero, el actor compone a Sam, un hombre que accidentalmente llega a una paradisíaca isla, y allí descubre una sociedad cuyos integrantes están decididos a preservar su estilo de vida a como dé lugar. Instalado en ese sitio, el protagonista se encontrará ante una realidad que se aproxima a la fantasía, a medida que los límites entre lo intangible y lo corpóreo amenazan con perderse. El segundo tramo de la miniserie se centra en Helen (Naomie Harris), quien también arriba a la misma isla y que no podrá evitar sentir los efectos de ese atípico lugar en su propia mente.

A partir del 14 de septiembre, todos los lunes, a las 22, en HBO, y luego disponible en HBO GO.

Pioneros del lejano oeste (miniserie documental)

El canal History mes a mes estrena imperdibles títulos documentales o títulos que retratan hechos históricos, y este mes a su pantalla llega Pioneros del lejano oeste. Producido por Leonardo DiCaprio, este docudrama de cuatro entregas comienza con la peligrosa misión que un grupo de hombres llevaron adelante en 1775, cuando decidieron instalar un asentamiento en una peligrosa frontera cercana a los montes Apalaches. Así la historia avanza hasta la mítica batalla en el Álamo, haciendo hincapié en quienes fueron las figuras históricas más relevantes de este período de los Estados Unidos pasando por Daniel Boone, Davy Crockett y Andrew Jackson, entre otros.

A partir del 5 de septiembre, a las 22, todos los sábados un nuevo episodio por History Channel.

We Are Who We Are (miniseries)

El reconocido director italiano Luca Guadagnino hace su primer trabajo en televisión con esta miniserie producida por HBO. El autor de Llámame por tu nombre y Melissa P. lleva adelante la historia de Fraser (Jack Dylan Grazer) y Caitlin (Jordan Kristine Seamon), dos adolescentes que junto a su familia, viven en una base militar de los Estados Unidos ubicada cerca de Venecia, en Italia. El realizador hace foco en la cotidianidad de sus protagonistas, sus desengaños amorosos, la importancia de esa amistad entre ambos y qué significa crecer en un lugar como en el que se encuentran. Alicia Braga y Chloe Sevigny forman parte del elenco de esta miniserie de ocho episodios, que se estrena en simultáneo con los Estados Unidos.

A partir de 14 de septiembre, todos los lunes, a las 23, en HBO, y luego disponible en HBO GO.

Mrs. America (miniserie)

A la larga lista de estrellas asociadas al cine que se dejan tentar por un jugoso proyecto televisivo, se suma ahora Cate Blanchett. La prestigiosa actriz está al frente de la muy esperada Mrs. America, que se estrena este mes. Es una miniserie ambiciosa, con un elenco integrado por Blanchett (que también es productora) Rose Byrne, Elizabeth Banks, Sarah Paulson, Tracey Ullman y Jon Slattery, entre otros. Basada en hechos reales aunque con algunos toques de ficción, la historia retrata la lucha del movimiento social que buscaba instaurar la denominada Enmienda de Igualdad de Derechos y cómo una mujer de carácter conservador se convirtió en su principal detractora. Esa persona se llamó Phyllis Schlafly (Blanchett) y su obsesión por oponerse a las corrientes feministas y las causas sociales la convirtió en una de las figuras más criticadas (o elogiadas, según quien la mirara) de su país.

La miniserie fue creada por Dahvi Waller, antigua guionista de Mad Men, que planteó una estructura de nueve episodios en la que refleja, a través de distintas protagonistas, las muchas aristas de ese momento social de los Estados Unidos.

A partir de 21 de septiembre, todos los lunes, a las 23, en FOX Premium, y luego disponible en la plataforma streaming del canal.

Starsky y Hutch (maratón especial)

Los policiales televisivos siempre fueron un género de moda. El mundo de los agentes de la ley es permeable a ser abordado de manera dramática, como también desde la comedia o la acción. Y cuando detrás de una ficción así se encuentra un sólido equipo creativo acompañado de carismáticos intérpretes es un hecho que la fórmula no falla. De la extensa galería de policiales para la pantalla chica, los setenta brillaron con la aparición de Starsky y Hutch. Con un tono ameno que hace foco en las persecuciones y los tiroteos, las aventuras de este dúo de policías conquistaron al público. De 1975 a 1979, y a lo largo de 92 episodios, este show fue uno de los favoritos de los televidentes y un símbolo de la televisión de ese período. Ahora, para celebrar los 45 años de su estreno, el canal TCM preparó una maratón con las dos primeras temporadas, una cita ideal para los nostálgicos o para quienes buscan descubrir los encantos de las series pasadas.

Las dos primeras temporadas se emitirán en maratón el sábado 12, a partir de las seis de la mañana, por TCM.