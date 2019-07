ShowMatch 2019: Rodrigo Noya, la sorpresa de la noche

Un debut muy auspicioso para Rodrigo Noya Crédito: Crédito LaFlia

9 de julio de 2019 • 08:45

Con un halo de misterio, Marcelo Tinelli se refirió al participante como "un futuro galán para Pampita", aunque luego le dijeron que esa persona en cuestión, ya tenía novia. De esta manera, le dio la bienvenida a la pista del 2 Bailando por un sueño " a Rodrigo Noya . El actor, que debuta en ShowMatch , se presentó con una amplia sonrisa y acompañado de Bianca Lovenitti, una talentosa bailarina, que desde hace un tiempo es pareja de Fede Bal.

Tinelli le consultó a Noya sus técnicas de seducción y él contestó que lo más importante es escuchar a las mujeres, un consejo con el que coincidió Pampita Ardohain. Luego le preguntó a Bianca por Federico y ella respondió que se encuentra acompañando a su padre Santiago, que está atravesando un difícil momento de salud. Finalmente Rodrigo anunció con entusiasmo que en futuros ritmos, presentará a su novia para incorporarla a alguna coreografía.

Después de una cumbia llena de energía, Ángel de Brito opinó que el equipo le gustó, pero que hay que trabajar: "Lo que más me gustó es que no sufrí viéndolos, estuvo bueno, tuvo onda, a Rodrigo le falta entrenamiento físico. La onda se vio" (7). En tanto, Pampita los observó "muy seguros a los dos", y destacó: "La coreo estuvo muy limpia, muy prolija. Me gusta Rodrigo, me parece que viene con muchas ganas y cuando hay ganas y ensayo, se nota. Esta fue una sorpresa" (9).

Al momento de puntuar, Florencia Peña resaltó la energía de los participantes, y dijo: "Hacen una linda pareja. Rodrigo, lo que sentí es que por momentos ella te llevaba, faltaba que te haga los trucos a vos. Me parece que arrancaron muy bien" (voto secreto). Marcelo Polino pidió el BAR; y aplaudió la buena onda de la pareja, aunque expresó: "Bianca se lo morfa, parece la profesora de él, ppero me gustó" (4).

Cuando debió hablar el BAR, Flavio Mendoza aseguró que le gustó, pero subrayó: "Cuando hay truco tienen que cambiar el dinamismo porque faltó el factor sorpresa, pero me parece que van a crecer muchísimo, punto para arriba". Laura Fidalgo coincidió en las buenas devoluciones y observó la posición en las piernas de Bianca, que estuvo "media despatarrada", y subió otro punto. Por último, Aníbal Pachano concluyó: "Rodrigo, verte acá es un placer. Las patitas del señor son de dibujito animado, él es un dibujo animado que se mueve. La niña me gustó, pero tiene que respirar un poquito más", y subió otro punto.