La modelo bailó junto a la hija de otro futbolista: Cande Ruggeri Crédito: Prensa Laflia

21 de junio de 2019 • 00:44

Ante la atenta mirada de madres, abuelas, novios y hermanos salieron a la pista Lola Latorre , Facundo Insúa, y su invitada especial en esta ronda de salsa de a tres, Candela Ruggeri . "No nos conocíamos, nos conocimos en el ensayo, pero ahora nos llevamos muy bien", contó Lola. "Cuando me llamaron y supe que era la hija de Yanina me dio miedo", reconoció, a su vez, la hija de Oscar Ruggeri.

Luego, Lola contó que su abuela materna, Dora, "congeló" el nombre de una mujer en el freezer para que "no moleste" y les vaya bien en la pista. El jurado, sobre todo Pampita Ardohain y Florencia Peña miraban entre incrédulas y asustadas. Marcelo Polino, en tanto, arriesgó que la "congelada" es una "angelita", pero la mujer explicó que la mujer en cuestión no es del staff de ElTrece. La abuela, que hacía gestos desde un costado de la pista, se negó a dar el nombre de la "víctima" de su conjuro casero.

Luego de verlos bailar, De Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto, expresó: "Me sorprendieron para bien. Me encantó la coreo. Facundo las hizo lucir. Lola, fue tu mejor noche. La rompieron".

"Me hubiera gustado algún truco, algo más de vértigo de una o de la otra. De todas maneras, hicieron un buen trío", añadió Pampita (8).

Peña (9) agregó: "Lola me sorprende cada gala. Cande y Facu tienen tu energía. Cuando salieron pareció que arrancaba la fiesta". Finalmente, Polino (5), indicó. "Trajeron buena onda y la coreo fue muy linda". En total, el trío cosechó 22 puntos.