Showmatch 2019: Aníbal Pachano y su gran emoción ante el baile de su hija Sofía

Sofía Pachano y Dan Brietman protagonizaron un gran número Crédito: Prensa LaFlia

21 de mayo de 2019 • 01:40

La bailarina Sofía Pachano es una de las artistas más aplaudidas de la calle corrientes gracias a su trabajo en Chorus Line. Y el cariño y admiración que despierta en el público, se trasladó a la pantalla de Showmatch . Sofía, acompañada del comediante Dan Breitman , fue la encargada de cerrar el ritmo disco en Bailando por un sueño , y su debut en la pista fue de gran emoción para el jurado, para Marcelo Tinelli y por sobre todo, para su padre Aníbal , miembro del BAR.

Luego de una previa en la que Dan recordó de manera divertida cómo acompañaba a jugar al fútbol a sus compañeros en el colegio, ambos participantes se metieron de lleno en un baile que fue aplaudido de manera unánime. Ángel de Brito celebró que Sofía pudiera compartir ese momento con su padre, que transita una grave enfermedad, y también con su madre, que estaba en el piso del programa. La participante no pudo evitar emocionarse y exclamó: "Te amo papá". Tinelli, también conmovido, solo pudo comentar: "Yo estoy llorando todos los programas, lo único que me faltaba era llorar los lunes".

Luego De Brito agregó: "De las bailarinas fuiste la que más me gustó. Y Dan, salvó algún defectito pasajero, me gustó mucho. La coreo tuvo mucho estilo, bailaron disco como se debe" (10). Carolina "Pampita" Ardohain solo expresó: "Qué lindo trabajo, lo disfruté de principio a fin. Lo pasé genial, y qué bueno cuando el baile te traspasa. Excelente, una noche mágica para todos los que los pudimos ver" (10). Por su parte Florencia Peña se sumó a los aplausos: "Lo primero que quiero decir es que estoy muy emocionada, porque para mí es hermoso que Aníbal te haya podido ver. Y te veo bailar y sos bailarina, y yo sentada acá disfruto cuando el otro está disfrutando. Estoy muy emocionada, son una pareja genial. Son dos artistas en el escenario, y eso se disfruta mucho y yo lo agradezco mucho. Es un placer enorme haberlos visto bailar" (voto secreto).

En el cierre, Marcelo Polino también se mostró muy conmovido: "Para mí es particularmente emocionante hablar. Han estado muy cerca de mí como familia, y en la medida que pude acompañé a Aníbal en su proceso. Me parece que este lugar es un reconocimiento del medio para él, que se lo merece porque es un gran artista, un gran amigo y una gran persona" (5).

Marcelo Tinelli entonces pidió el BAR, y ahí Flavio Mendoza comentó muy emocionado: "Estoy muy feliz de estar acá (.). Pero no voy a hablar nada de la técnica, son divinos, y Dan sos un genio, y vos sos una mega bailarina, un punto para arriba". Laura Fidalgo también felicitó a la dupla y destacó que ambos deslumbraron, y les subió un punto. Por último, Aníbal Pachano entre lágrimas, hizo emocionar a todos y expresó: "Estoy muy feliz de estar acá. Gracias a Ana, y simplemente quiero decir que se puede, y por eso hice ese video en el que estoy bailando mientras me hacen quimio, y aunque me están bombardeando el cuerpo, yo lo estoy bombardeando para que sea todo mejor. Quiero agradecerle a mi hija que es una artista impresionante, es un orgullo para su mamá y para mí, y me sostiene en un papel muy difícil, y para mí que siempre fui el motor, hoy tengo que bancar que el otro sea el motor. Punto para arriba".

Con 28 puntos, Sofía es el segundo puntaje más alto. La bailarina se mostró feliz comentó: "A veces para los que acompañamos, obviamente que es muy difícil, pero sí se puede".