Charlotte y un homenaje que no le gustó a nadie. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

30 de octubre de 2019 • 01:04

Contra todo pronóstico, Charlotte Caniggia fue la gran ganadora del Súper Duelo, la primera en pasar a la ronda Homenajes, y la que dejó tambaleando a Flor Vigna, la favorita. Sin embargo no siempre suma dejar la vara tan alta porque ante semejante resultado, estaba claro que el jurado iba a pedir más.

Y fue precisamente eso lo que sucedió. Charlotte volvió a la pista con la seguridad de una ganadora, para homenajear a su grupo favorito, las Spice Girls. Pero no funcionó. Ni siquiera alcanzó que se rodeara de cuatro grandes bailarinas como Candela Ruggeri (la mejor por lejos, y una incomprensible ausencia en esta edición del Bailando), Melina Lezcano, Barbi Franco y Stefi Roitman.

Entre corridas, saltos y un compilado con los temas más recordados del quinteto británico, las cuatro acompañantes dieron lo mejor de sí, mientras la hija de Mariana Nannis acompañaba como podía, acentuando aún más la diferencia de destreza con el resto.

Luego de una coreo fallida por parte de la participante, quedaba esperar lo peor, y no tardó en llegar. Ángel de Brito no tuvo piedad: "Me gustaría que Charlotte le ponga un poco más de 'power', que ensaye más. Ya sos bastante limitada sola, y si no ensayás.". Ahí comenzó a cambiar la cara de la participante. Barbi Reali, coach del equipo, lejos de ayudarla le tiró un salvavidas de plomo. "A las tres horas clavadas, le digas lo que le digas, le supliques, ella está en Disney".

La simpatía habitual de la menor de los Caniggia dio paso a una expresión de molestia acompañada por brazos cruzados de capricho: "Yo no soy bailarina, no me interesa. No puedo pensar después de tres horas de ensayo. Después me voy a mi mundo, pienso en otras cosas, en b... Yo pongo mi esfuerzo pero tampoco pidan que haga maravillas. Me quedé mal, pero bueno, los escucho. Para eso son jurados, para decirme lo que piensan".

Pampita, Florencia Peña, Marcelo Polino, y el trío del BAR coincidieron en la necesidad de más ensayo, cosa que Charlotte terminó aceptando a disgusto: "Hoy me siento mal, lo hice rebien. Yo aunque ensaye diez horas no voy a poder bailar como ellas, esa es la verdad. No puedo bailar mejor que esto".

Con 15 puntos, y una propuesta que se olvidó de la emoción, Charlotte Caniggia tiene grandes chances de quedar en la sentencia.