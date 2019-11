Charlotte Caniggia tuvo otro inolvidable paso por la pista del "Súper Bailando" Crédito: Prensa Laflia

Si es capaz de sumar horas de ensayo cuando hay un regalo de por medio, lo que puede llegar a pensar si la dejan afuera de un viaje. Charlotte Caniggia llegó a la pista del "Súper Bailando" con el talonario de facturas en la mano, y el destinatario era su novio, Roberto Starino Landi.

Robert, como lo popularizó ella en el programa, se hizo una escapada a Uruguay y se olvidó de avisarle. Al menos así se lo contó a Marcelo Tinelli: "No me llevó, Marce", arrancó la hija de Mariana Nannis.

Pero, a medida que avanzó el relato, se supo que la cosa era peor de lo que parecía: "No me avisó que se iba. De pronto me mandó una foto desde allá". Aunque en el universo Charlotte las crisis de pareja pasan rápido, y todas parecen tener más o menos la misma solución: "Me lo tomé mal, pero me trajo un regalo así que todo bien. Me dio una b., un perfumito". La escapada a Colonia de Robert no pasó a mayores gracias al Free Shop, y que la cuenta fue saldada se pudo comprobar ya que el muchacho la estaba acompañando en el estudio.

Sin embargo, por eso o por otra cosa, la performance de la participante en el jive fue para el olvido. Ángel de Brito destacó el esfuerzo, pero criticó la falta de técnica, con un 2; Pampita Ardohain apuntó su voto secreto al desacertado uso de zapatillas; mientras que Florencia Peña acusó a la participante de estar con la energía baja, en un momento del certamen donde tendría que tener una actitud ganadora. Marcelo Polino, como es su costumbre, coincidió con los demás. En total llegaron a los 10 puntos, pero todavía faltaba el BAR.

El punto para abajo de Flavio Mendoza y una crítica hacia Agustín Reyero, compañero de Caniggia, calentó el ambiente. Laura Fidalgo celebró el diseño coreográfico y consoló a la pareja en una de sus siempre extensas devoluciones, pero igual bajó otro punto. Anibal Pachano decidió apostar a la pareja que para él es "la más divertida del certamen" y dio su punto para arriba. Con 9 puntos Charlotte está en la sentencia, y su tajante "No" a la pregunta de Marcelo sobre si era feliz, lo dijo todo.