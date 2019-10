ShowMatch 2019: cuál es el ritmo sorpresa que anunció Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli contó que habrá un nuevo ritmo en el certamen Crédito: Instagram Marcelo Tinelli

El Bailando por un sueño 2019 sigue presentando varias novedades. Al comenzar la emisión del lunes, Marcelo Tinelli anunció que falta poco para el Súper Duelo en el que el jurado y el BAR podrán expulsar a una pareja del certamen luego de un baile libre, en el que podrán utilizar el recurso que prefieran.

Realizado ese anuncio, luego Tinelli sorprendió cuando reveló que pronto iba a debutar un nuevo ritmo: "Cuando queden diez parejas, vamos a hacer trap. Y vamos a invitar a algunas bandas".

Luego de esa noticia, comenzaron a desfilar las parejas, entre las que se encontró la de Ailén Bechara. Luego de la partida de CAE, la modelo formó equipo con un nuevo bailarín y poco a poco intenta levantar la puntería. Después de ganarle a Mora Godoy en el voto del público, ella contó: "Mora no estaba muy contenta, pero yo no tengo la culpa que me hayan salvado".

Finalmente se entregaron a un dinámico merengue, y la devolución del jurado fue positiva. Ángel de Brito los felicitó: "Más allá de ese plomo que te sacaste de encima, todavía algo te falta. Tenés que tener química con tu bailarín,quiero que algún día vengas y la rompas" (3). Carolina "Pampita" Ardohain felicitó a Jitsu acompañando a Ailén, y notó el estudio y la seriedad :"Vemos una pareja uniforme. Vienen bien con la química, y se nota la diferencia, van avanzando" (7).

En su turno, Florencia Peña coincidió en que hubo un avance y expresó: "Te plantaste en la pista, estás avanzando, y es difícil para vos porque antes estabas con un no bailarín, y recién ahora tenés alguien que te sostiene ,que te guía, entregate a eso, disfrutalo y relájate. Confiá en vos, no sos bailarina, pero mejoraste y creo que podés mejorar mucho más" (voto secreto). Por último, Marcelo Polino dijo que las devoluciones parecían "un parte médico, todos le dicen que está un poquito mejor" (3).

Cuando llegó el BAR, Flavio Mendoza felicitó a Ailén porque vio que avanzó mucho, hizo una coreografía compleja y "técnicamente no se equivocó en nada, para mí es punto para arriba". Laura Fidalgo también felicitó a la participante por su evolución y le subió un punto más, una opinión con la que no coincidió Aníbal Pachano, que dio un punto para abajo.