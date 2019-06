La actriz bailó junto a Laura Esquivel y esta vez convenció al jurado Crédito: Prensa Laflia

Laura Esquivel debutó en la pista del "Super Bailando" de la mano de Leticia Brédice y Fernando Bertona. La talentosa actriz y cantante fue la invitada especial de la pareja en esta ronda de salsa de a tres. Las dos protagonizaron un extraño ida y vuelta cantado con el conductor, Florencia Peña y Carna, a quien hicieron tirar al piso para "cachearlo". Para finalizar, Brédice aseguró, ante la mirada atónita de Marcelo Tinelli , que el apagón sufrido el último domingo fue producto de una maniobra de los extraterrestres.

Luego, sí, los tres bailaron al ritmo de "Cuban Pete" con Bertona personificando a La Máscara y las actrices como policías. El primero en dar su devolución fue Angel De Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto. "Me encanta que Leticia esté en el 'Bailando' y que no se la crea ni un poquito. Venís a trabajar. No fue excepcional lo que vi, pero esta noche me gustó", apuntó.

"La idea me encantó. Funcionó mucho y Bertona lo hizo muy bien. Me faltaron enlaces que solo vi en Laura. Leticia puede bailar más. La vi desplazarse de un lado al otro sin hacer pasos de salsa. Laura lo hizo muy bien", agregó Pampita Ardohain (6).

Peña (7), a su vez, indicó: "Para mí es un placer que estés porque sos distinta y tenés una locura hermosa. Laurita es una genia, además de cantarte todo bailás muy bien. Yo la vi mucho mejor a Leticia y Bertona, si sigue así, va a pasar a ser la estrella".

Por último, Marcelo Polino (5) pidió la devolución del BAR e indicó: "Me gustó mucho. Leticia no baila casi nada, pero me contaron un lindo cuento. Bertona un genio, y Laurita otra genia. Hasta aquí, lo mejor que hiciste".

"Laurita, sos muy talentosa. La coreo fue hiper inteligente. Fue la mejor gala hasta ahora. Yo sé, Leticia, que estás embalsamada, pero bailaste", expresó Flavio Mendoza y les subió un punto.

Laura Fidalgo les mantuvo la nota y agregó: "Muy buena la puesta. Laurita, una genia. Me gustó que se respetaran los golpes de la música, pero me faltó el paso básico de salsa". Aníbal Pachano les bajó un punto y expresó: "La previa fue un loco. Esquivel es una divina y Bertona ya no sabe qué maraca tocar. Me gustaría que Leticia se esfuerce un poquito más, que respetes el paso. No me gustó". En total, entonces, terminaron con 18 puntos.