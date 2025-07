Laura Esquivel dejó la Argentina y se instaló en Italia para un proyecto muy especial: “Todo cambia”

Hace tres semanas, Laura Esquivel sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejaba la Argentina y que su residencia hoy está en Italia, donde llevará a cabo uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera como solista. La artista comunicó que permanecerá de gira por el país europeo hasta mediados de agosto, con el objetivo de participar en distintos festivales de verano. Cómo es su nueva rutina y qué fue lo que más lamentó de este viaje.

Esquivel atraviesa un punto de inflexión en su trayectoria musical tras aceptar y animarse a emprender esta gira. A principios de julio se instaló en Italia y, mediante un video de ocho minutos en TikTok, resumió cómo sería esta nueva aventura.

Todas las ciudades donde Laura Esquivel cantó y cantará en Italia (Fuente: Instagram/@laura_esquivel)

Gira italiana

Gracias a su participación en tiras televisivas con proyección internacional, como Patito Feo, Esquivel se hizo conocida en Italia, donde no solo cuenta con el apoyo del público argentino residente, sino también del italiano.

La cantante es la invitada especial del Teenage Dream, un festival que recorre las ciudades más reconocidas del país. La gira incluye 13 shows distribuidos a lo largo y ancho del territorio italiano, por lo que emprendió el viaje en una combi junto a parte de su equipo de músicos.

Laura Esquivel abrió su corazón y contó a través de TikTok parte de sus sentimientos y experiencias en esta gira italiana (Fuente: Instagram/@laura_esquivel)

A poco de llegar, Esquivel contó que su novio, Facundo Cedeira, la acompañó durante las primeras semanas. “Se tomó unos días para venir conmigo, y eso me emociona mucho. Soy muy familiera, y él también es una persona muy tranquila. No soy de salir mucho ni de pasar tanto tiempo con amigos, soy más esporádica, pero mi familia, mi pareja, mis perras, mis padres, la familia de Facu… me encantan, me encantan los momentos en familia”, expresó mientras preparaba un mate frente a cámara.

Facundo, su novio, la acompañó las primeras tres semanas en su gira por Italia (Fuente: Instagram/@laura_esquivel)

Durante la gira, que comparte con otros artistas, Esquivel presentó las canciones de su último álbum — lanzado en 2024 y titulado con su nombre —. Además, como gesto hacia el público local, interpretó en italiano la canción “Un día a la vez”, bajo el título “Ogni giorno per me”.

A pesar de sus compromisos laborales, la compositora no abandonó su rutina habitual, aunque tuvo que adaptarla. Contó que desde 2022 incorporó el gimnasio a su vida porque le hace bien a la salud y la ayuda a conectarse consigo misma. Por eso, en cada ciudad que visita, se anota en un gimnasio para continuar con su entrenamiento.

Laura Esquivel contó cómo vivió la mitad de su gira por Italia y habló de dos hechos que le molestaron

A pesar de que viajó con su novio, también logró sentir cada lugar donde paró como propio, lo adaptó similar a la rutina que tenía en la Argentina. Más allá del entrenamiento físico, otras de las cosas que la transportó a casa fue el mate, como se mostró en el primer video que publicó para todos sus seguidores.

Esquivel es parte del festival Teenage Dream que se desarrolla en diferentes ciudades de Italia (Fuente: Instagram/@laura_esquivel)

Sobre la gira, reflexionó: “Quiero aprovechar este momento y transitarlo de la mejor manera porque es único. Y, aunque se repita, no será igual. Lo digo por experiencia: cada vivencia es irrepetible, incluso si es con las mismas personas y en el mismo lugar, todo cambia”.

Y agregó: “Siento que esta oportunidad que se me dio fue, de alguna forma, un regalo de la vida”.

Laura Esquivel interpretó una de sus canciones en italiano como gesto hacia el público local (Fuente: Instagram/@laura_esquivel)

Tanto en Instagram como en TikTok, Esquivel aprovechó para comunicarse con sus seguidores y compartir cada momento especial. Los mantuvo al tanto y abrió su corazón a los usuarios, que se convirtieron en parte de su familia viajera.

Entre críticas y una despedida dolorosa

Tras haber cubierto la mitad del festival en ciudades como Nápoles, Ferrara, Roma, Génova y Milán, compartió dos situaciones particulares. Una de ellas estuvo relacionada con críticas que recibió por mostrar el departamento en donde vive.

Laura Esquivel en su show en Milán (Fuente: Instagram/@laura_esquivel)

“Básicamente, pongo en contexto que no estoy en mi país. Para quien no me conoce, este fondo no es mi casa; y para quien me sigue en otras redes, sabe que estoy afuera. Pero bueno, la gente es así: critica, habla, como si una quisiera aparentar”, respondió.

Otro momento difícil fue la despedida de Facundo, quien tuvo que regresar a Buenos Aires. “Hoy es mi segundo día sin él, y obviamente es muy triste. Es parte fundamental de mi vida. Ambos sabemos lo difícil que es separarnos, pero bueno… Solo como detalle: sí, se fue, y no veo la hora de volver a encontrarnos y recuperar nuestro día a día, que es de lo que más feliz me hace: mi familia, mi pareja… eso, incluso desde lo musical”, relató.

La pareja aprovechó su tiempo en Italia para visitar los monumentos más importantes (Fuente: Instagram/@laura_esquivel)

Cabe destacar que la pareja se conoció hace siete años en un bar, y desde entonces el flechazo fue inmediato. Comenzaron una amistad que con el tiempo se transformó en una relación sólida. Durante su tiempo juntos en Italia, recorrieron distintos puntos turísticos y se mostraron muy enamorados.

Uno de los momentos más "difíciles" para Esquivel fue despedirse de su novio, que retornó a Buenos Aires (Fuente: Instagram/@laura_esquivel)

En cuanto a su carrera profesional, Esquivel reiteró que en esta etapa de su vida ya no quiere “correr más”. Busca hacer todo de forma más “tranquila”, ya que el ritmo anterior no le hacía bien a su salud. “Estoy produciendo de manera independiente, y es un desafío, porque ya viví lo que es correr atrás de todo, lidiar con un problema nuevo cada día, incluso en áreas que no son las mías”, dijo.

Al cierre de su comunicado, anunció: “Paralelamente, estoy trabajando en nuevo material que estoy componiendo para seguir lanzando música. Es un proyecto muy lindo que surgió este año y que seguramente verá la luz en los próximos meses”.