Laura Esquivel reveló el problema de salud que tuvo que la hizo dudar si iba a poder volver a cantar

Durante la jornada del domingo, Laura Esquivel reveló un problema de salud que perjudicó directamente su carrera profesional. En una extensa publicación, la ex Patito Feo marcó el 17 de marzo como una fecha importante en el calendario, donde debió “aprender a hacer silencio” debido a una fatiga vocal.

“17 de Marzo: tuve que aprender a hacer silencio”, expresó Esquivel, seguido de una foto que prueba el daño que sufrieron sus cuerdas vocales. “Fatiga vocal. Demasiado trabajo. Demasiada exigencia. ¿Es normal? y si... en estos tiempos que va todo rápido y hay que hacer mil cosas... pero nunca me había pasado", argumentó sobre el estrés de la rutina que lleva a cabo hace años y dañó su instrumento de trabajo.

El dramático posteo de Laura Esquivel

En un proceso largo y arduo, Esquivel decidió asesorarse con especialistas que le encargaron los estudios correspondientes para brindarle un diagnóstico. Calificando a su voz como un “instrumento” y una forma de comunicarse, la cantante recibió un duro revés y hasta imaginó lo peor: no volver a cantar.

“Nunca me voy a olvidar el día que salí del consultorio. Pasé por una rotisería y me compré una ensalada. Me fui al Jardín Botánico a llorar un poco, a leer... y a tratar de entender qué me estaba pasando”, analizó, en retrospectiva. A partir de ese momento, Esquivel buscó el por qué de su fatiga vocal e intentó dilucidar cuáles fueron los caminos erróneos que la depositaron en ese lugar.

El entrenamiento vocal de Laura Esquivel

“¿Qué hice mal? ¿Por qué me pasó justo ahora? ¿Qué tengo que hacer para estar mejor? ¿Volveré a cantar pronto?“, expresó en su extensa publicación que le sirvió para hacer catarsis. ”Los días iban pasando y siempre fui una observadora de la vida, de los barrios, de las personas. Así que mirando todo lo que me rodeaba, me di cuenta de que: las flores crecen en los lugares más inesperados e increíbles; cuando tenemos que callar, otras puertas se abren. La creatividad encuentra otros espacios (empecé a tocar la guitarra, a leer, estudiar, escribir y componer lo que viene en mi próximo universo)“, destacó sobre cómo empezó a concebir el mundo a partir de una noticia tan dolorosa.

El entrenamiento físico, un aliado del que se aferró Esquivel para atravesar el mal trago

A raíz de este profundo cambio, Esquivel aclaró que cambió hábitos -comer sano, tomar agua-, siguió enfocada en el entrenamiento y optó por “perdonarse” argumentando que no escuchaba a su cuerpo cuando le pedía parar en medio de una ajetreada agenda de compromisos laborales.

“Aprendí mucho en este proceso. Por suerte pude cantar, siempre acompañada por el proceso de reeducación vocal. Te deseo, que sea lo que sea que estés transitando, todo se mejore, y acordate que si el mundo corre vos no tenés por qué correr junto a él”, destacó como moraleja de todo lo expresado anteriormente.

Laura Esquivel contó de qué trata la fatiga vocal y cómo "aprendió a hacer silencio"

En cuanto a sus proyectos, Esquivel viajó a Italia a mediados de año para participar del festival Teenage Dream que recorre las ciudades más reconocidas de la nación europea. Además, como cierre de este año, realizó un show acústico el pasado 11 de diciembre en el Jardín del Auditorio Belgrano.