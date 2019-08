Crédito: Prensa LaFlia

La sorpresiva entrada tardía de El mago sin dientes (Pablo Cabaleiro) al estudio de ShowMatch sorprendió hasta al mismo Marcelo Tinelli. El ilusionista, que suele estar varias horas antes de que comience el programa, con su galera y al pie del cañón, esta vez llegó pasadas las 23, justo antes del baile de Griselda Siciliani.

Apenas Marcelo vio una galera que se desplazaba entre la gente, aprovechó para interpelarlo sobre su aparición ayer en el bunker de Juntos por el cambio. "Es más famoso que Macri, es una cosa tremenda. Impresionante ayer su foto, fue viralizada. Se quedó solo." La imagen, que circuló en todas las redes sociales, muestra al personaje sentado en el medio de un Costa Salguero vacío.

El Mago sin dientes se quedó solo en el búnker de Juntos por el Cambio. Crédito: Captura de pantalla

"Macri nos mandó a todos a dormir -siguió el conductor- pero usted no le dio bola al jefe. Si yo acá digo eso, apagamos la cámara y nos vamos todos a dormir". El mago sin dientes se justificó, "siempre fui el primero en llegar y quise ser el último en irme. En los últimos siete años siempre estuve, por eso me quise quedar. Lamentablemente yo no sé por qué la gente se empezó a ir, este momento es cuando más hay que apoyar para que el país salga adelante. Todos los argentinos tenemos que estar más unidos que nunca".

Marcelo cerró con una humorada: "(el imitador de) Sandro en cualquier momento se va a meter en el bunker de Alberto", idea que aunque hoy cause gracia en cualquier momento puede convertirse en realidad.