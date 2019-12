Santiago y Fede Bal en el rodaje de Rumbo al mar. Crédito: Instagram

Nadie creía que Fede Bal fuera a estar el lunes, a horas de la muerte de su papá Santiago, en el piso de ShowMatch. Además, no tenía participación activa, sino que tenía que estar esperando solo escuchar la sentencia. Y sin embargo, cuando comenzó el programa ahí estaba Fede, al lado de Lourdes Sánchez y el resto de los participantes.

"Gracias por estar acá -le dijo Marcelo Tinelli-. Cuando me dijeron que estabas no podía creer el compromiso. Lo adoraba a tu viejo. Este programa se lo vamos a dedicar a él". Previamente, el conductor le dedicó unas palabras de esperanza, tan necesarias a la hora de afrontar una pérdida tan cercana como es la de Santiago Bal: "Uno se va físicamente pero siempre va a estar presente el espíritu, el alma y hasta creo que cuando uno quiere puede comunicarse con las personas que quiere. Seguramente Santiago habrá visto todo lo que hizo su hijo por él, todo lo que lo ha ayudado. Y va a llegar el momento en el que Fede va a poder comunicarse con él y se va a enterar de todas las cosas que ha visto su papá. Toda su energía va a estar siempre".

El apoyo de la gente gritando su nombre, las lágrimas de los integrantes del jurado y el BAR, el abrazo permanente de su compañera fueron una suma de situaciones que sensibilizaron a Fede, que hasta ese momento había intentado contener las lágrimas. "Él amaba tu programa, lo veía todas las noches -comenzó con la voz quebrada-. Pensé qué me hubiese dicho él, y él me hubiese dicho: 'vos tenés que ir porque el trabajo nos salva. Y no trabajamos en una oficina, si no para que la gente en su casa se divierta'. Papá me enseñó eso y mucho más, pero más que nada me enseñó a ser feliz. Él me decía: 'No te olvides de ser feliz, porque un día que no sos feliz es un día perdido'. Y yo acá soy feliz. Recién estaba en el velorio y agarré a mis 15 amigos y les dije: 'Vamos al programa', este es mi trabajo, mi lugar, y la vida sigue. Papá se fue como yo querría irme, con una sonrisa".

Santiago Bal murió en el mediodía del lunes, y ShowMatch se transmitió en vivo, mientras sus restos eran velados. El participante quiso cumplirle hasta el último deseo, y no solo estuvo presente en el estudio sino que trató de transmitir un mensaje alejado de la tristeza y cercano a la esperanza, por eso se animó a contar lo que sucedió apenas le dieron la noticia: "Mamá me dijo que entre a verlo, entré y tenía una sonrisa en la cara. La vida es linda, pero la muerte también es linda. Hoy papá se va con sus tres hijos abrazados, que fue algo muy difícil de conseguir cuando estaba vivo. A veces, las situaciones límite hacen que los hermanos se unan, que las peleas se caigan y todo parezca una estupidez. El amor de su vida, que fue mi vieja, estaba a su lado. Hoy no parecía un velorio, parecía una fiesta. Estábamos todos charlando, y estábamos bien. Había grupos de gente y yo iba de uno a otro, contaban anécdotas, y nos reíamos".

Y cerró revelando el último momento íntimo que tuvieron: "Se fue como un grande, ojalá yo el día de mañana me vaya así. Lo abracé y dije: 'Viejo, nos encontraremos más adelante, andá con Dios y que seas feliz'". Inmediatamente después llegó el momento de salvar a la primera pareja, y el voto fue unánime, para con Fede y Lourdes. ¿Voto lástima?, así lo entendió Fede pero Anibal Pachano se encargó de aclararle: "Yo no les tengo lástima a las personas, les tengo amor. Siento que lo que dijo Fede es maravilloso, así debe ser".