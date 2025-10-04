Se filtró el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas y se volvió viral por sus técnicas de conquista

Federico Bal volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por un motivo fuera del ámbito televisivo. El actor fue detectado por una usuaria en Bumble, la popular aplicación de citas, y la captura de su perfil se volvió viral tras ser analizada en el programa de streaming Ya fue todo, que se transmite por el canal de YouTube de Jotax.

La primera en dar a conocer la información fue la conductora Barbie Gyalay, quien contó al aire que una amiga le había enviado la captura de pantalla al reconocer el perfil del hijo de Carmen Barbieri. “Una amiga me dice: ‘Boluda, mirá lo que me acaba de aparecer’. Y me manda la foto del perfil de Fede Bal en Bumble, así que me puse a investigar”, relató sorprendida.

Uno de los detalles que más llamó la atención del perfil es que está escrito completamente en inglés, algo poco habitual en perfiles de figuras públicas locales. Pero la explicación no tardó en llegar, según comentó Gyalay, Fede había hablado previamente sobre su uso de Bumble en entrevistas, y ahí explicó que lo utiliza principalmente cuando viaja al exterior, en el marco de su trabajo como conductor de Resto del Mundo. Además, el perfil de la app está verificado por foto, lo que confirma que no se trata de una cuenta falsa. “Si está verificado por imagen, claramente es él”, aclaró Barbie para despejar cualquier duda sobre la autenticidad del usuario.

Así se muestra Fede Bal en las aplicaciones de citas

Cómo se describe Fede Bal y qué busca en la app

La biografía de Fede Bal en la aplicación de citas no escatima en detalles y comienza con: “Soy un hombre simple. Me gusta la comida, los videojuegos, la música y las películas de terror. En este momento estoy viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina”. A su vez, sin esconder ningún detalle de su identidad, resalta: “Soy actor de teatro y de cine, películas. Y me quiero divertir”.

Pero lo más llamativo es un comentario que hace sobre su persona, que solo aquellos que lo conocen en Argentina pueden deducir a qué se refiere en forma de broma. “El otro día me enteré de que decir la verdad puede meterte en problemas, pero se siente muy bien. Mi familia todavía no sabe que choqué el auto de mi padre un verano en la playa”, aseguró.

A diferencia de otras plataformas, en Bumble las mujeres son quienes deben iniciar la conversación, y tienen un límite de 24 horas para hacerlo después de hacer match. “Si no hablás en ese tiempo, se deshace”, explicó Gyalay. “Yo le dije a mi amiga: ‘Poné like, a ver si hacés match’”, agregó, entre risas, mientras el panel especulaba sobre qué tan activa estaría la celebridad en la app y cuántas usuarias podrían haberle escrito.

La reacción en redes sociales al perfil de Fede Bal en una aplicación de citas (Foto: Captura de pantalla de Instagram @jotax.digital)

Rápidamente, el perfil de Fede Bal se volvió viral en Instagram y X donde gran cantidad de personas comentaron al respecto: “¿Puso que es infiel? ¿Qué le gusta cagar a sus parejas?“; ”Tiró que era actor de películas, ¿qué peli vieron de Fede Bal?“ y ”Sí, confirmo jajaaj lo vi antes de ayer".