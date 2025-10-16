La filosa pregunta de Juana Viale a Fede Bal: “¿Hacés terapia para no ser infiel?"

Durante una emisión de su programa de streaming, Juana Viale protagonizó un intercambio con Federico Bal con una filosa pregunta que dio inicio a un debate sobre las terapias y su función en la vida cotidiana.

“¿Estás haciendo terapia para no ser infiel? ¿Eso es real o es mentira?”, quiso saber la actriz, en alusión a las declaraciones que él mismo ha hecho en distintas ocasiones sobre su historia personal y sus vínculos amorosos.

Si bien el actor optó por no responder de manera directa a la pregunta, explicó que la psicología forma parte de su vida desde hace muchos años. “Hago terapia desde que tengo 10 o 12 años”, afirmó.

A partir de entonces, la conversación tomó un rumbo más amplio, centrado en la relevancia de la salud mental y los distintos enfoques terapéuticos. Viale se mostró interesada en conocer nuevas modalidades y abrió la conversación al resto de los invitados.

José María Muscari, que participó del debate, hizo referencia a un sistema de terapia “a demanda”, con una estructura a la carta en lugar de las clásicas sesiones semanales o quincenales. Según explicó, este método permite recurrir al terapeuta solo cuando la persona siente la necesidad, sin una frecuencia fija.

“No vas a terapia todas las semanas ni cada quince días, vas cuando necesitás”, detalló el director al describir un modelo flexible que se adapta a los ritmos de cada individuo.

Muscari amplió su punto de vista con un ejemplo: “Quizás hay una semana que estás reloco con un tema, hacés tres sesiones y después durante un mes andás bárbaro y no querés ir”, agregó.

Bal, en cambio, planteó una mirada distinta al considerar que la constancia en el proceso terapéutico es una de las claves para que el trabajo personal dé otro tipo de resultados. “Yo creo que la terapia se construye en algo semanal o algo cada quince días, tenés que ponerte como un día en tu vida”, opinó el actor. Además, el hijo de Carmen Barbieri consideró que destinar un espacio fijo a la terapia implica un compromiso con uno mismo y una forma de autocuidado.

La nieta de Mirtha Legrand, por su parte, intervino para compartir su experiencia con las diferentes modalidades. La conductora reconoció que prefiere la terapia presencial. “Me encantaría hacer, pero no me banco mucho la terapia virtual. Necesito presencial”, comentó, además de apuntar que carece de tiempo para hacerlo.

La cantante An Espil también participó del intercambio y relató cómo el trabajo terapéutico influyó en su manera de afrontar temas personales. “Mejoré un poquito mi día a día en cuanto a lo que hablaba en terapia, pero ahora no quiero hacer terapia porque es el único momento en el que me acuerdo [del tema abordado] y me pongo mal”, expresó, aclarando que se refería a un proceso emocional en relación a una expareja. Tras ello, Muscari quiso saber si la artista seguía enamorada, pero la invitada prefirió no dar detalles al respecto, argumentando que el tema le resultaba difícil de abordar.

Bal se mostró comprensivo en ese momento de la charla y sostuvo que muchas personas acuden a terapia impulsadas por situaciones específicas. Por otro lado, el actor destacó la importancia de no abandonar el proceso ante las señales de mejoría. “Los días que menos querés ir a terapia, para mí son las mejores sesiones”, reflexionó.

Durante el intercambio, Muscari también aprovechó la charla para plantearle una pregunta directa a Bal sobre su forma de vincularse. “Cuando empezás una relación, ¿no planteás una pareja abierta?”, le consultó el director teatral en alusión a los nuevos modelos afectivos.

“No creo en ese tipo de relaciones”, afirmó el actor, a la vez que agregó: “Yo soy un pel… En el día me puedo enamorar tres veces. Soy un chabón muy sensible, aunque no lo parezca”, aseguró.