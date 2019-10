ShowMatch 2019: Gabo Usandivaras contó que su novio es un "actor triple x"

Gabo Usandivaras, el bailarín de Flor de la V, habló sobre su nueva conquista amorosa Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019 • 23:43

En medio de los rumores de separación, Flor de la V volvió a la pista del " Súper Bailando" junto a Gabo Usandivaras. Sin embargo, en la previa, Marcelo Tinelli se enfocó en Leandro, el novio del bailarín, que es "actor triple x". "¿Para dedicarse a eso, cuáles deben ser mis virtudes?", comenzó interrogando el conductor. "Es un pibe muy guapo. Simplemente tenés que tener la libertad de tener sexo frente a cámara", explicó Usandivaras.

Después, la pareja bailó al ritmo de "La Morena", de Oro Sólido. El primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (4), quien pidió la calificación del BAR. "Me gustó, pero con el correr de la coreo se empezaron a desinflar".

"Si se equivocaron o no, no me importa porque no se notó. Son una pareja súper alegre. A Flor la veo más segura y Gabo lo dio todo. Estuvieron muy prolijos", agregó Pampita Ardohain (9). Después, la dueña del voto secreto, Florencia Peña, indicó: "Me encanta este equipo porque están disfrutando. La coreografía fue muy creativa y alegre".

Por último, Marcelo Polino (6) dijo: "Tienen una actitud divina. Vienen a ganarse el sueldo y lo demuestran. Flor está volviendo a divertirse y Gabo estuvo divino, también. Hasta ahora, lo mejor que vi".

"Ustedes aparecen con una puesta de vestuario que se me cae la mandíbula. La coreografía siempre es correcta y prolija. Siempre apuestan", expresó Flavio Mendoza (+1). "Lo que más me gustó es que a Flor la vi suelta y Gabo es un gran partenaire", sumó Laura Fidalgo (+1) . "Me encantó la coreografía y este equipo brinda un show, y eso es un plus. Sí hubo problemas con los brazos", finalizó Aníbal Pachano (+1). En total, entonces, consiguieron 22 puntos.