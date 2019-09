Griselda Siciliani se lució en la pista, pero antes su hermana protagonizó un nuevo ida y vuelta con Marcelo Tinelli Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019 • 00:29

La segunda pareja en pisar la pista del "Súper Bailando" durante el programa del martes fue la compuesta por Griselda Siciliani y Nicolás Villalba. Como viene ocurriendo durante las últimas semanas, la hermana de la actriz, Leticia, fue la encargada de ponerse al hombro la previa, protagonizando un divertido ida y vuelta con Marcelo Tinelli.

"¿Le funciona bien el teléfono? Me quedé esperando que me invitaras a la cancha. Lindo gol de 'Licha' López", comenzó chicaneándolo la actriz, fanática de Boca, en relación al gol que le convirtió su flamante yerno a San Lorenzo, el club de los amores de Tinelli.

Él se desquitó preguntándole qué pasó con Flor Jazmín Peña. "Para mí vos estás saliendo con otra chica", le dijo, y por primera vez logró ponerla nerviosa. "Lo que pasa es que mi hermana el otro día dijo cosas fuertes sobre mí: que soy un tiro al aire. Soy un tiro al aire cuando no tengo comprometido el corazón. Estoy muy interesada en alguien. Eso no quiere decir que mi corazón tenga dueña. Estuve 5 años en pareja y por suerte me separé...", expresó, y Tinelli no le dejó pasar el fallido. "La amé mucho y fue una relación hermosa, pero estábamos medio para abajo", aclaró.

Sobre la bailarina de Nico Occhiato, la actriz expresó: "Flor es la más linda del Bailando". El conductor, entonces, hizo pasar a Peña. "Yo dije lo que dije porque pensé que no tenía posibilidades", aclaró Siciliani, ante la risa de Flor. "Estoy soltera y estoy muy bien así, pero ella la tiró y desapareció", sumó la bailarina, poniendo aún más nerviosa a Leticia.

Finalmente, la pareja bailó al ritmo de "Yo vengo a ofrecer mi corazón", de Fito Páez. El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (5). En principio, el jurado quiso saber si es cierto que la coreografía fue ideada por Griselda. Quien respondió y se deshizo en elogios para la participante fue la coach, Vanesa Gacía Millán. "La semana pasada, la coreo la hizo el bailarín y esta semana, Griselda. Fue una propuesta distinta, no es lo que estamos acostumbrados a ver en el concurso. Esperaba algo más alegre", disparó el chimentero.

Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda del voto secreto, agregó: "Fue muy generosa Vanesa y Nicolás es un muy buen compañero. Se los notó muy cómodos. A mí me gustó la propuesta y me gustó que fuera distinto".

"Hace unas semanas, Griselda se adueñó de la pista. Me emociona ver bailar a Nicolás y el amor por la danza de los dos. Yo les agradezco que hayan traído este ritmo, el contemporáneo, a la pista. Una gran noche"; coincidió Florencia Peña (10). Marcelo Polino (5) pidió la calificación del BAR y expresó: "Estuvo muy lindo lo que hicieron, pero la semana que viene tienen que salir de la zona de comodidad".

Flavio Mendoza (+1) indicó: "Fue la primera vez en el año que me emocioné. Me llegó al alma. Fue increíble". Laura Fidalgo (+1) coincidió: "Una coreo muy sentida, y para poder bailar bien contemporáneo hay que tener una muy buena base clásica". Por último, Aníbal Pachano (+1) indicó: "Está rebueno traer a la pista cosas diferentes. Los dos hacen una pareja hermosa y el amor es el amor". En total, entonces, lograron 23 puntos.