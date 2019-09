Karina no dio puntada sin hilo Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2019 • 01:49

La noche de viernes en ShowMatch estuvo centrada en la lectura del voto secreto. Con todas las parejas reunidas alrededor de Marcelo Tinelli, el conductor del Bailando por un sueño, como es habitual, les pedía una a una que pasaran para conocer quiénes iban o no al duelo. Todo transcurría con las bromas y algunas de las chicanas habituales, pero la llegada de Karina "La Princesita" puso un verdadero punto y aparte en la velada.

Convocada al centro de la pista, la cantante pasó al frente y sin que le tiemble el pulso, disparó unas observaciones muy ácidas contra varias voces que la criticaron durante los últimos días. Lo primero que le pregunto Tinelli, era qué opinaba sobre los dichos de Charlotte Caniggia, en los que aseguró que Karina no era buena cantando en inglés (un recurso que utilizó en su última coreografía). La hija del astro de fútbol, presente allí también, solo dijo: "Sin ofender, yo dije lo que pienso, pero no para pelearme".

En ese momento, Karina dudó, contó hasta diez, y de manera muy suave dijo: "A mí Charlotte me cae bien, pero yo no soy tonta para responder, y tendría mil cosas para decir, pero yo vine acá para pasarla bien". El conductor notaba que Karina tenía ganas de disparar munición gruesa, y entre risas le dijo que no se guardara nada, mientras la cantante intentaba morderse la lengua, hasta que luego expresó: "No me parece no bancarse una nota baja y tirarle tierra a un compañero. Lo que ella dijo no me pareció mal, dio su opinión", y luego imitando el característico tono de Charlotte agregó: "Yo también puedo decir lo que pienso Marce".

Pero después de ese tono relativamente conciliador, la Princesita fue fulminante: "Peor me parece estar viviendo en este país y no hablar del todo bien el español, pero no es para ofender es mi opinión". Por su parte, y con una cara de muy pocos amigos, Charlotte respondió: "No me importa lo que piensa ella".

El segundo round librado por Karina, fue contra Lourdes Sánchez, que hace algunos días también opinó sobre la canción en inglés interpretada por la artista, y dijo que creyó escucharla desafinar. La cantante dijo que no hay que utilizar expresiones técnicas cuando no se conoce bien un rubro determinado, y la gente comenzó a reírse ante la evidente ironía. Lourdes, muy seria, dijo: "¿De qué se ríen, yo tengo un disco!". Sin mucho más para decir, Karina abandonó el piso y se coronó como una digna sucesora de la lengua karateca de Moria Casán.