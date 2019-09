ShowMatch 2019: "La Faraona" llegó a la pista y se cruzó con Laura Fidalgo

Después de su ida y vuelta mediático, el humorista y la bailarina se encontraron por primera vez en la pista del "Súper Bailando"

Este jueves, Sofi Morandi llevó a Martín Cirio y su personaje, "La Faraona", a la pista del " Súper Bailando". "Es un señor. Yo pensaba que tenía la edad de Sofi", advirtió muy picante Laura Fidalgo, quien hace un par de semanas protagonizó con el instagramer un cruce mediático.

"Tengo 35 pero tengo humor", se defendió él, y allí comenzó un extraño ida y vuelta en el que ella lo acusó de hacer bullying y él de odiarlo. "Te estoy descubriendo. Mirá la oportunidad que te están dando, aprovechala", le recomendó ella, con mucha ironía.

"Te amo, sos una gran bailarina pero no tenés humor. ¿Por qué cerraste los comentarios de tu cuenta de Instagram?", quiso saber él y contó que "envió" a sus seguidores a comentar en su cuenta luego del cruce mediático y no pudieron cumplir con su cometido. "Con el rebaño, no", cerró ella antes de que él le ofrezca un regalo: un enema.

Ante la risa de Marcelo Tinelli, la bailarina aceptó el regalo y entonces hicieron su entrada Morandi y su compañero, Nicolás Merlí. Mientras las pantallas mostraban una foto de Franco Masini de fondo, Tinelli quiso saber si es cierto que la actriz está de novia con él. "Te juro que no. Me vas a traer problemas. Hay algo por ahí, es actor pero no es él", le respondió nerviosa.

Después, el conductor preguntó qué tema de rock nacional iban a bailar, porque durante esta ronda, si él no considera que es "un tema que conocemos todos", les baja un punto. El tema elegido por la pareja fue "Solo quiero Rock & Roll", de La Torre, una opción que fue bendecida por Tinelli.

El primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (6): "Es un ritmo muy subjetivo. El vestuario no me daba con la época, pero son muy buenos. Hasta ahora, fue de lo que más me gustó".

Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda del voto secreto, no estuvo de acuerdo: "Me encanta el equipo y sobre todo Nico. Me gustó el manejo de los tiempos. Parecía un videoclip con una energía espectacular. Juegan y lo hacen ver muy simple. A mí me gustó el vestuario y la puesta en escena".

"Son geniales juntos. Se notó que Sofi estaba incómoda con las botas. Ella se caracteriza por tener una pisada muy fuerte y hoy la vi como pisando huevos, como bailando en pesuñas. Están en un nivel alto. Me encanta", agregó Florencia Peña (9).

Marcelo Polino (5) le dio la bienvenida a Cirio y expresó: "Se los ve lindos y frescos. Por ahí faltó un buen final".

"Me pareció increíble la coreo y el final. Fue original. Me encanta esta pareja", indicó Flavio Mendoza. "Me gustó, aunque Sofi estuvo inestable con las botas. Los movimientos estuvieron bien precisos y además, respetaron el paso básico del rock", sumó Fidalgo.

" A mí no me gustó. La estética me pareció linda, pero me parece que están para más. Faltó un poco", finalizó Anibal Pachano y les mantuvo el puntaje. En total, consiguieron 22 puntos.