Sofi Morandi cerró la ronda de videoclips y se sorprendió con los reproches de Laura Fidalgo

Sofi Morandi y Nicolás Merlí fueron los encargados de cerrar la ronda de videoclips en el " Súper Bailando" en la noche del jueves. "Estamos felices", contó la campeona sobre la incorporación de su excoach como partenaire, luego de la renuncia de Julián Serrano.

Después, la actriz contó que está en una relación, pero se negó a dar precisiones pese a las incisivas peguntas de Marcelo Tinelli. "Soy muy reservada", explicó, y solo accedió a contar que el muchacho en cuestión "actúa, entre otras cosas". La producción, entonces, puso en pantalla gigante una foto de Franco Masini, aunque ella negó que se tratara de él. Además, adelantó que este sábado se despide de la conducción de STO, el ciclo que conducía con Serrano en América TV.

Después sí, Morandi y Merlí recrearon el clip "We Found Love", de Rihanna y Calvin Harris.

Ángel De Brito (9) dijo: "Me gusta la dinámica nueva de este grupo. Estuvo muy lindo, felicitaciones". En la misma sintonía, Pampita Ardohain (10) celebró la idea que llevaron a la pista. "¡Superaron ampliamente el videoclip! Me encantó todo", señaló la modelo.

"¡Vamos, Nico! ¡Qué lindo verlos juntos en la pista! Funcionan muy bien juntos, y bailaron un montón", apuntó Florencia Peña, dueña del voto secreto. Marcelo Polino, en tanto, pidió la opinión del BAR y dijo que había disfrutado mucho de lo que vio, por eso decidió puntuarlos con un 6.

Carmen Barbieri, reemplazo de Flavio Mendoza, fue la primera en tomar la palabra, felicitó a la pareja y les subió un punto. Pero el rostro de Laura Fidalgo dejó a la vista que algo no estaba bien. "Le mantengo la nota", dijo la bailarina, señalando que no iba a darles una devolución porque había escuchado a Morandi en un programa decir que no la comprendía."Tenés una gran carrera y te falta un montón", siguió, notablemente enojada.

Sorprendida, Morandi explicó que ella lo había dicho en una entrevista con La Faraona -el personaje de Martín Cirio- y que quizás se había ido de boca en el contexto de una "charla de amigos", pero que siempre había tomado las devoluciones que le hacía el BAR con mucho respeto. Sin embargo, el enojo de Fidalgo pudo más: "Es así esta generación, que celebra la falta de código y la falta de respeto".

Finalmente, Aníbal Pachano tomó partido por su compañera y cerró: "A mí no me gustó nada. Coreográficamente estuvo prolijo, pero en el piso se vio muy mal". Ante los gritos de desaprobación que llegaban desde la tribuna, los llamó maleducados y decidió bajarle un punto a la pareja.

En total, Morandi y Merlí se quedaron con 25 puntos.