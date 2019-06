ShowMatch 2019: La pelea de Dan Breitman y Anibal Pachano, "¡rebolú sos vos!"

El humorista le pidió a la producción dejar de bailar con Sofía Pachano. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

En medio del escándalo que provocó el paso de Sofía Pachano y Dan Breitman por la pista del Bailando 2019 , el productor Federico Hoppe confirmó que lo más probable es que la pareja siga en el certamen cada uno por su lado: "Iban a ver si podían bailar juntos porque nos parecían una pareja muy linda, que podía dar mucho desde lo artístico. Pero estamos evaluando la posibilidad de que bailen con personas distintas".

Los rumores comenzaron durante los ensayos de la salsa de tres, y confirmaron la tensa situación que se experimentó durante la última sentencia. La relación entre los participantes está totalmente quebrada.

"Estuve un mes tratando pero ya no sé cómo hablarle. Es difícil tener empatía con Dan. Es un gran artista, un gran bailarín pero él solo quiere hacer humor. Que él sea John Lennon en la previa no me importa, siempre y cuando al bailar seamos Los Beatles. No me quiere, qué le vamos a hacer", disparó Sofía sobre su compañero, ante la mirada de su mamá Ana Sanz (invitada del ritmo) y el enojo de Anibal Pachano, integrante del BAR.

Así se supo que Breitman había abandonado un ensayo y estuvo a punto de no salir a la pista. "Cuando siento que las cosas me sobrepasan, me retiro. La tensión del lugar hace que no lo soporte. De miércoles a domingo ellos tienen A Chorus Line, entonces a la noche no se puede ensayar. Y yo no puedo al mediodía que es cuando quieren ellos", se defendió como pudo.

Augusto Fraga, coach de la pareja, se sumó a la discusión para aportar su granito de arena; o más bien, echar nafta al fuego: "Dan pidió que no quería ensayar tanta cantidad de horas ni tanta cantidad de días. Y una de las cosas que nos dijo dos veces fue: 'Ensayen ustedes y cuando sepan la coreo me la pasan a mí'. Para la cumbia es lo que hicimos. Siento que tira para atrás".

A pesar de la tensión, el trío cumplió y se llevó 16 puntos entre el jurado y el BAR. Sobre el final, solamente quedaba escuchar la voz de Pachano, que al calificar de poco profesional a Breitman y decirle que tiene un "'revolú' en la neurona", despertó la ira del participante que no lo entendió, o no lo quiso entender: "¿Qué te pasa? ¡Rebolú sos vos!", le respondió cerrando su paso del lunes por la pista. Un paso para el olvido.