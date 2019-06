Larry no la pasó nada bien con los "regalos" de Marcelo. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

4 de junio de 2019 • 02:37

Después de que el fin de semana Tigre se quedara con la Copa de la Superliga ganándole 2 a 0 a Boca, la gastada de Marcelo Tinelli a Larry de Clay era uno de los momentos más esperados del Showmatch 2019 de este lunes.

Si bien estaba claro, que el conductor no le iba a dejar pasar nada al fanático xeneixe, Marcelo fue por todo, y así apenas empezado el programa le dijo: "Hay unos regalos para usted", mientras una gran caja hacía su entrada al centro de la pista.

Larry, con la resignación del que no le queda otra, fue viendo cómo aparecían los obsequios junto a los comentarios del conductor. Así pasaron un paquete de alimento para perros, un expectorante Pulmosán ("por si te quedó atragantado algo el fin de semana"), Anaflex Plus ("Para los dolores"), Dos CDs ("uno de Pipo Pescador y el otro de Pipo Cipolatti") en referencia a los goles y al técnico de Tigre Néstor Pipo Gorosito, una bolsa de cebollas chicas ("por aquello de Cebollita subcampeón"), una televisión antigua ("que a pesar de tener poca definición tiene más definición que tu equipo"), una brújula ("Para Izquierdoz, porque en todas las fotos llegaba atrás del delantero"), "La mano izquierda de Andrada, que no usó en el primer gol", y merchandising del programa Corte y confección ("para zurcir todo lo que se te haya roto últimamente"), entre otros.

Pampita tampoco se salvó de las bromas del conductor, que hizo referencia al romance de la modelo con el empresario Mariano Balcarce: "No sé si seguirla llamando 'Carolina Ardohain' o 'Carolina de Balcarce', que suena de la realeza. Sin anillo, pero ya va a llegar el anillo de Balcarce con un postre".