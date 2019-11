Cinthia Fernández y Martín Baclini protagonizaron un tenso momento Crédito: Prensa La Flia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2019 • 02:26

Con todas las parejas reunidas ante la lectura del voto secreto, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para hablar con varios de los protagonistas del Bailando por un sueño 2019. Y, de esa forma, pudo hacerle una minientrevista a Flor Jazmín Peña; también le dio pie a Luciana Salazar para que reflexionara sobre el malogrado homenaje que intentó hacerle a Emilio Disi, y les permitió a Cinthia Fernández y Martín Baclini hablar sobre su reciente separación.

La pareja de Nico Occhiato en el certamen, Flor Jazmín Peña, es una de las protagonistas de ShowMatch 2019. A fuerza de carisma y de talento para el baile, ella se convirtió en una de las favoritas del público, y su exposición creció notablemente. Y ante una confesión que hizo y que salió en la tapa de una conocida revista, en la que dijo: "No soy lesbiana, solo me enamoré de una mujer", Flor contó el contexto en el que hizo ese comentario. Todo sucedió en el programa de Flor de la V, y allí Jazmín explicó: "Me sentí cómoda, empecé a hablar, uno ventila y después salió en todos lados. Entré por el lado de la sexualidad. Hay una realidad y es que yo tuve una relación de un año y medio, me enamoré de una mujer, y dije: ´¿Por qué estoy hablando de estas cosas?´. Esta una sociedad heteronormativa y, de hecho, hay un familiar que no me habla hace más de un año".

Sin embargo, y a pesar de ese pariente que la discrimina por su sexualidad, Flor quiso destacar el lado positivo de las cosas: "Pero me interesa recalcar que mi familia siempre me apoyó, que los amo, en serio, para mí fue importantísimo en ese momento, y es clave que se sepa". Por su parte, Marcelo Tinelli le respondió: "Esta es la realidad, es lo que pasa, es absolutamente válido, lógico y normal una relación entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. Es una elección de cada uno, ya no está en tela de juicio. Este programa ha sido pionero en reflejar este tipo de situaciones. Esa persona que hoy te dice eso, en poco tiempo lo va a saber entender".

Luego llegó el turno de Luciana Salazar, a quien el conductor le preguntó cómo se sentía a partir del fallido homenaje a Disi, y la vedette expresó: "Tuve una mezcla de sentimientos. Teníamos varias ideas, una era homenajear a Polino, a Flavio, o a Antonio Gasalla, pero dijimos Emilio porque yo lo quería mucho, trabajé mucho con él. Y como no le hicieron un homenaje me pareció lindo. Fue una temática muy difícil. Salió así, todos le pusimos la mejor voluntad. Yo prefería un Emilio arriba, yo quería un cierre bien arriba, él estaba siempre de buen humor. Pero entiendo que Carla se lo dijo a Freddy (Villarreal, encargado de imitar al comediante), y Freddy tenía otra idea, nosotros aceptamos que él esté, fue un lujo. Lo de Emilio no fue una imposición de la producción".

Con respecto a Cinthia Fernández y Martín Baclini, que ahora se encuentran separados, la situación no fue amena en absoluto. La vedette no dejó de disparar con munición gruesa, mientras él con una sonrisa intentaba alivianar el momento. Sobre cómo se sentían bailando juntos, Fernández dijo: "Me encantaría ponerle una máscara y que no sea él". Baclini se defendía, aseguraba que en sus redes sociales no estaba subiendo historias en las que apareciera divirtiéndose, y aclaró que "cada uno vive la separación a su manera". Ante esa frase, Cinthia fue lapidaria, y solo agregó: "Me encantaría vivirla así, cuando la empiece a vivir así, agarrate". De ese modo, se hace evidente que una reconciliación entre ambos parece un hecho imposible.